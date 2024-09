Bola to PASCA: Domlátený Soukup sa vraj NEBRÁNIL… Do bitky ho NALÁKALI, chcú ho pripraviť o dcéru!

(Zdroj: Profimedia)

PRAHA - Posledné dni české médiá zapĺňajú informácie o brutálnej bitke, ktorá sa v pondelok večer strhla medzi expartnerom Agáty Hanychovej (39) a jej aktuálnym manželom (40). Jaromír Soukup (56) tvrdí, že išlo o pascu, do ktorej sa chytil. Do bitky vraj bol nalákaný a vôbec sa nebránil... Takýmto spôsobom ho vraj chcú pripraviť o dcéru!

Hoci má Jaromír Soukup za sebou 25 vyhratých boxerských zápasov a len jedinú prehru, po pondelkovej bitke s Miroslavom Dopitom skončil výrazne domlátený. Tvár mu hrá všetkými farbami, má nespočetné množstvo modrín, pozošívané tržné rany aj nalomenú kosť v ruke. V nemocnici však po incidente skončili obaja aktéry, hoci ten druhý bol na tom podstatne lepšie.

Mnohí sa preto Soukupovi vysmievajú, čo za slabochov museli byť tí, ktorých porazil v boxerskom ringu, keď ho takto zmlátil bývalý hráč amerického futbalu. No on tvrdí, že sa nechal zmlátiť zámerne. „Vedel som okamžite, že som naletel nastraženej pasci, ktorá ma má pripraviť o dcéru,“ tvrdí bývalý mediálny magnát. Ročnú Rozárku má v striedavej starostlivosti s Agátou Hanychovou.

„Preto som to okamžite vyhodnotil tak, že mu nesmiem ublížiť a bránil som sa len minimálne,“ tvrdil Blesku Soukup. „Bolo to celé pripravené. Pánovi Dopitovi nedávno skončila podmienka, tak už si to asi mohol dovoliť. Ja som bol ten, kto bol vyprovokovaný a napadnutý pánom Dopitom,“ dodal biznisman. Hanychová a Dopita však majú, samozrejme, inú verziu - vraj to ich rodina bola napadnutá a Mirek ju len bránil.

Agáta Hanychová a Mirek Dopita (Zdroj: Instagram agata.family)