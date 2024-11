Netradičná spolupráca Müllera a Rolins: Ups, poznamenala ju CHYBA... Verejné OSPRAVEDLNENIE!

Markus Müller, Richard Müller (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Legenda slovenskej a českej hudobnej scény Richard Müller (63) prichádza s unikátnym albumom DUETY. Na výnimočnom albume nájdu fanúšikovia 17 duetov so 16-timi interpretmi. Jednou z nich je aj Dara Rolins (51). Dvojica pieseň nahrávala netradične a nastala aj chyba... Spevák sa Dare verejne ospravedlňoval!

Richard Müller je na hudobnej scéne 40 rokov, kariéru odštartoval v roku 1984... A pri tejto príležitosti vydal bilančný album DUETY, na ktorom je celkovo 17 spoluprác. Nachádzajú sa tam piesne s Hanou Hegerovou, Milanom Lasicom, Ivou Bittovou, Katarínou Knechtovou, Terezou Kerndlovou, Emmou Smetanou, Simou Martausovou, Silviou Slivovou, Majkom Spiriom či Fragile.

Nechýbajú ani dve úplne nové piesne, konkrétne s raperom Lyrikom a Darou Rolins. No a práve tá so speváčkou vznikala netradične - vôbec sa nestretli. Ani pri oslovení na spoluprácu, speváčka bola totiž odcestovaná, ani pri samotnom nahrávaní. „Nahrala ju v Prahe a poslala nahrávku do Creative Music House Petrovi Grausovi. Ja som skladbu následne naspieval v Bratislave, čiže sme sa ani nestretli,“ prezradil Müller

(Zdroj: Ján Zemiar)

A možno práve tento fakt, je napokon zodpovedný za chybu, ktorá pri tvorbe albumu vznikla. Hviezdna diva má totiž na ňom uvedené zlé meno. Namiesto Rolins, ju uvádzajú ako Rollins, na čo upozornila samotná Dara. A Richard sa rozhodol svojej kolegyni za to verejne ospravedlniť.

„Na albume spieva so mnou aj moja skvelá kolegyňa Dara Rolins. Podaril sa nám "dosť nepríjemný kúsok" - napísali sme ju s dvomi "L". Dara sa nám ozvala, že chlapci, čo to má byť, veď ja som s jedným "L". Je mi to veľmi ľúto. Asi som si myslel, že keď ja som s dvomi "L", tak všetci okolo budú s dvomi "L". Darinka, prepáč,“ zverejnil na sociálnej sieti Instagram.