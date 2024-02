Žalostný pohľad na víťazku SuperStar: MONOKEL pod okom… Bojuje s BULÍMIOU!

(Zdroj: Instagram TM)

PRAHA - Víťazka markizáckej SuperStar z roku 2018 Tereza Mašková (27) pred rokom priznala, že v minulosti bojovala s poruchou príjmu potravy. Všetko to odštartovalo po speváckej súťaži... Z jej slov však mnohí usúdili, že to najhoršie má už za sebou. No nebola to pravda. Aktuálne priznala, že s bulímiou bojuje opäť. A škaredo sa na nej podpísala!

K poruche príjmu potravy sa Tereza Mašková prvýkrát priznala pred rokom v relácii 13. komnata. Všetko to vraj odštartovalo víťazstvo v SuperStar. Producenti jej totiž hovorili, ako by hviezda mala vyzerať. „Hovorili, že speváčka by mala vyzerať tak a tak, musí byť pekná, štíhla... A tak sa u. mňa objavila bulímia,“ priznala.

Šokovala tiež priznaním, že milovala ten pocit hladu, ako jej škvŕkalo v žalúdku a mala pocit, že už všetko bude dobré a bude štastná. Z jej slov vtedy mnohí usúdili, že najhoršie obdobie má už za sebou a dnes má už poruchu pod kontrolou. No pravda bola iná. Odhalila ju až včera večer na sociálnej sieti Instagram.

„Zase v tom lietam. Svojou túžbou po nezmyselnej dokonalosti a v stresových situáciách alebo keď mám strach "si uľaviť" tým, že pôjdem zvracať, som svoje telo dokázala dostať do takého stresu, že si vytvorilo chronický zápal v očiach,“ šokovala priznaním Mašková, ktorej sa pod okom dokonca vytvoril monokel.

(Zdroj: Instagram T.M.)

„Telo mi hovorí, tak už sakra prestaň! Toto nezvládneme! Veľmi často som chodila s podliatinou pod okom. Nikto ma nezmlátil, to som si urobila ja a moja hlava v záchodovej mise. Pýtajú sa, čo sa ti stalo? Ja: Popraskali mi žilky, keď som čistila koberec. Ach bože, aké úbohé výhovorky,“ pokračovala víťazka SuperStar.

A prečo sa rozhodla to verejne priznať? „Pretože to riešim. Pravidelne dochádzam na terapie a mám skvelú terapeutku s ktorou som v kontakte v podstate každý deň a viem, že toto nezvládnem sama! A chcem, si nechať pomôcť,“ dodala Mašková. Aktuálne jej vraj pomáha aj fakt, že každý deň chodí do fitka: „Viem, že to tiež nie je dobré preháňať... Momentálne mi to pomáha nebyť s hlavou v záchodovej mise. Snažím sa a bojujem.“ A my Tereze držíme palce, aby nad svojím problémom zvíťazila!