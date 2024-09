Ďalší ROZCHOD v šoubiznise: Mali sa sťahovať do spoločného domu, namiesto toho KOPAČKY!

Herečka Anna Kadeřávková (Zdroj: GettyImages)

PRAHA - Ešte nedávno mali v pláne sťahovanie do spoločného domu, chceli rozširovať aj svoju "rodinu"... No prišiel nečakaný rozchod.

Reč je o českej herečke Anne Kadeřávkovej, ktorá v minulosti randila aj so známymi Slovákmi - raperom Jánom Strapcom alias Strapom a youtuberom Danielom Gogomanom Štrauchom. V jej živote bol nový muž, ktorého identitu pred verejnosťou tajila. No zdalo sa, že našla lásku svojho života.

Ešte v máji zdieľali spoločnú domácnosť, plánovali sťahovanie do rodinného domu a chceli rozšíriť svoju "rodinku" o ďalšieho člena. „Teraz zvažujeme, že sa presťahujeme do domčeka, adoptujeme tretieho psa, nejakého úplne starého útulkáča a na posledné roky života by sme mu urobili taký psí wellness,“ prezradila vtedy herečka.

Tej robí spoločnosť pudlík Caesar a jej partnerovi jazvečík Chumley. Teda expartnerovi... Dvojica sa totiž stihla rozísť. „Nie sme už spolu,“ priznala pre Super.cz Kadeřávková a dodala: „Je to, dá sa povedať, čerstvé.“

Herečka Anna Kadeřávková (Zdroj: Ján Zemiar)