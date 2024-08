DETAILY pred samovraždou českého herca (†76): Napísal svojej žene dlhú SMS, ale... Neodoslal ju!

Karel Heřmánek (Zdroj: FS Barrandov)

Karel Heřmánek bol považovaný za neodmysliteľnú súčasť českého herectva. Hral v rôznych známych počinoch ako napríklad S čerty nejsu žerty, Fešák Hubert či Smrt krásnych srnců. Pre verejnosť, ale i pre rodinu, to bol veľký šok, keď si náhle siahol na život. „Včera (24.8., pozn.red.) v popoludňajších hodinách nás tragicky opustil náš milovaný manžel, otecko a dedko Karel Heřmánek. Bolesť, ktorá nás zasiahla, je nesmierna. Ďakujeme za všetky prejavy sústrasti a prosíme o rešpektovanie súkromia," napísala rodina na facebookovej stránke Divadlo bez zábradlia. Ako vyšlo najavo, herec spáchal samovraždu.

Zastrelil sa na strelnici. Tam mal v sobotu absolvovať kurz s inštruktorom, ktorý si rezervoval cez zážitkovú agentúru. Nové svedectvo ukázalo, že tesne predtým, ako stlačil spúšť, bol zahladený do telefónu. Tragédiu videl na vlastné oči aj známy jedného z blízkych kamarátov českej legengy. „Karel si pred časom zaplatil zážitkový kurz strieľania. V ten deň boli na strelnici ešte ďalší dvaja, ktorí si kurz zaplatili. Tí tam so sebou mali sprievod, ktorý si ich pri tom nakrúcal a fotil. Karol vystrelil tri rany na terč, usmieval sa, potom napísal dlhú SMS správu svojej žene Haničke, ktorú už ale neodoslal. Namieril zbraň proti sebe a zastrelil sa. Polícia potom všetkým zabavila mobily, pretože v nich mohli mať videá a fotky z toho nešťastia,“ uviedol Jan Kuželka pre CNN Prima NEWS.

S Karlom Hermánkom ho spájalo dlhoročné priateľstvo, dobre sa poznal aj s jeho synom Karlom. „Mal úžasnú, skvelú rodinu, skvelé, talentované deti, bol finančne zaistený, neviem, čo ho k tomu viedlo. Či sa bál, že by kvôli tomu zápalu trojklanného nervu už nemohol hrať... Neviem... Ale myslím si, že to nebol skrat, ale mal to premyslené. Bol odporcom zbraní a teraz si zrazu zaplatil kurz strieľania. Je to strašné nešťastie a tragédia. Karel bol báječný človek a herec. Bude strašne veľmi chýbať,“ uzavrel Jan.