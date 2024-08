Jiří Mádl (Zdroj: Peter Frolo)

Táňa Pauhofová, Michaela Majerníková, Tomáš Maštalír, Martin Hofmann, Vojtěch Kotek, Vojtěch Vodochodský, Petr Lněnička, producentky Monika Kristl, Wanda Adamík Hrycová a aj režisér Jiří Mádl s ďalším tímom predstavili osobne dlho očakávaný strhujúci triler Vlny prvému publiku.

Vlny zavedú divákov do slávnej Redakcie medzinárodného života Československého rozhlasu, kde pracujú pod vedením Milana Weinera odvážni novinári – celebrity svojho obdobia, ktorých plagáty zdobia steny mnohých domácností. Prvým popudom nakrútiť tento film bol pre Jiřího Mádla záujem o ľudí v redakcii. Scenárista a režisér vo svojom doteraz najambicióznejšom filme odkrýva skutočné udalosti doby a zároveň poukazuje na dôležitosť rodiny, boj za slobodu či osobné hrdinstvo. "Asi to muselo dozrieť, ja som musel dozrieť, aby som mal skúsenosti na tento film", zdôvodňuje Mádl, prečo sa film rodil až 10 rokov. Na margo toho, ktoré situácie z filmu by on sám v živote nechcel zažiť, povedal: "Nechcel by som sa dostať na hranu strahu o svojich blízkych tak, ako to zažíva náš hrdina." Zároveň dodáva, že najviac sa bojí o svoju rodinu a blízkych. "Bojím sa o nich viac, aby boli šťastní, a aby sa duševne neudusili, to sa bojím viac ako fyzicky". A napokon prezradil aj to, aký je otec...

Jiří Mádl výnimočne aj o RODINE: Aký som otec a čím už syna otravujem! (Zdroj: NL/TH)