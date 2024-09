Erika Barkolová je po 5 rokoch sama: ROZCHOD so sympaťákom Karolom!

Moderátorka Erika Barkolová s expartnerom Karolom (Zdroj: Ramon Leško)

BRATISLAVA - Jojkárska moderátorka Erika Barkolová (46) o svojom súkromí veľa nehovorí, vedelo sa však, že jej srdce v posledných rokoch patrilo sympatickému Karolovi. No to je vraj už minulosťou... Po 5 rokoch prišiel rozchod!

Erika Barkolová je dlhoročnou súčasťou slovenského šoubiznisu. Televíziu Joj si bez jej tváre dokáže predstaviť už len málokto a podobne to je aj so spoločenskými podujatiami. Tam ju v posledných rokoch často sprevádzal aj jej sympatický partner Karol.

No to je podľa informácií denníka Nový čas už minulosťou. Zdroj z televízie prezradil, že dvojica po 5 rokoch už pár netvorí. „Erika sa s Karolom rozišla, nie sú spolu už niekoľko mesiacov. Odcestovala do Toronta a trávi teraz veľa času s dcérami a vnukom,“ uviedol.

Erika Barkolová s partnerom (Zdroj: Ján Zemiar)