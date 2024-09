Fašiang a Bizíková po rozchode OPÄŤ SPOLU: Spojil ich krásny moment!

Marek Fašiang a Tereza Bizíková (Zdroj: Ján Zemiar)

Marek Fašiang a Tereza Bizíková v októbri minulého roka priznali veľkú krízu vo vzťahu. A hoci sa snažili problémy ustáť, v decembri napokon oznámili definitívny koniec. „Pár, žiaľ, už netvoríme nejakú dobu, ani nežijeme v spoločnej domácnosti, stav je, žiaľ, takýto,“ priznal Marek s tým, že dôvod krachu ich vzťahu nedokáže pomenovať a radšej budú šťatní od seba, ako nešťastní spolu.

No zdá sa, že spolu napriek rozchodu vychádzajú bez problémov. Alebo minimálne kvôli spoločnej dcérke Olívii. Dievčatko, ktoré v decembri oslávi 3. narodeniny, totiž včera išlo prvýkrát do škôlky. A pri tomto dôležitom momente nemohli chýbať ani obaja jeho rodičia. Záber pôsobí, akoby medzi dvojicou k rozchodu nikdy nedošlo, pôsobia šťastne, skrátka ako spokojná rodina. Pozrite, na to milé foto!

(Zdroj: Instagram TB)