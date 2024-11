TRÁPENIE Jara Slávika: Skrýval to celých 9 mesiacov!

Jaro Slávik (Zdroj: Tv Joj)

Keď človeka sužujú bolesti, je to ako neustála pripomienka toho, čo telo prekonalo. Môže to byť hlboká, tichá bolesť, ktorá sa ozýva pri každom kroku alebo pri zmene počasia, ako keby staré zranenie nikdy nechcelo zabudnúť na to, čo sa stalo. Takáto bolesť môže prinášať nielen fyzické nepohodlie, ale aj psychické vyčerpanie. Každodenné úkony, ktoré kedysi boli samozrejmosťou, sa zrazu stávajú malými výzvami. Ľudia sa často musia naučiť byť trpezliví so svojím telom, rešpektovať jeho obmedzenia a uvedomovať si, že proces hojenia je dlhý a nie vždy spravodlivý.

Svoje o tom vie aj porotca Česko Slovensko Má Talent Jaro Slávik. Ten bol v bolestiach vyše 9 mesiacov. Problémy však odzneli a možno aj preto sa s nepríjemným zážitkom podelil s verejnosťou. Jaro Slávik si v januári totiž zlomil kosť v chodidle. „9 a pol mesiaca dozadu, presne 17. januára som si zlomil na basketbalovom tréningu kosť v chodidle (ale útok som dokončil a kôš som dal)," zveril sa v úvode.

„Nasledovalo bolestivé obdobie, kedy aj dlhšia chôdza mi robila problémy. Pred dvomi týždňami konečne bolesti odzneli a prišiel čas vrátiť sa... dnes v Midlands síce len symbolíckych prvých jeden a pol míle, ale všetko super," pokračoval s tým, že má v pláne znova makať. „Blíži sa totiž 5. ročník výzvy decembrovej stovky a zároveň 20. ročník Bratislavskeho Maratónu. Nemôžem a nechcem na maratóne chýbať... Pôjdem opäť polovičnú trať," dodal na záver.