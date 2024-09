Marty Putz v šou Česko Slovensko Má Talent (Zdroj: TV JOJ)

Vystúpenie kanadského komika Martyho Putza vás určite dostane! „Som vynálezca a v šou vám ukážem niekoľko mojich vynálezov,“ predstavil sa Marty. Nezabudol dodať, že sa stretol s legendárnym českým objaviteľom Járom Cimrmanom. „Jára Cimrman mi poradil, aby som svoje vynálezy ukázal v Česku a na Slovensku. Stretli sme sa v tmavej uličke, veľmi som ho nevidel, ale môžem povedať, že je vysoký,“ hovoril o známej vymyslenej komediálnej postavičke.

To všetkých dalo do nálady a hlavne v očiach Jakuba Prachařa bolo vidieť žiarivé iskričky a očakávanie, čo ho môže čakať. Keďže je milovník domácich vynálezcov, neskutočne sa tešil. Ako prvé Marty ukázal svoj výrobok, ktorý zostrojoval až 5 rokov. S divným zariadením chcel obletieť celé štúdium. Nejako sa mu to nepodarilo a miesto jeho letu mohli diváci vidieť jeho zadok. To bol len začiatok skvelého komediálneho predstavenia, počas ktorého predviedol ešte pár neskutočných vynálezov. A môžeme prezradiť, že najviac si to zlízne práve obávaný kat Jaro Slávik. Sledujte šou Česko Slovensko Má Talent v stredu o 20.30 na JOJ-ke.

BIZÁR v Talente: Zásah HASIČOV, najviac si to zlízol Jaro Slávik (Zdroj: TV JOJ)