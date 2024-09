Ďurianovej PRVÉ VYSIELANIE na Markíze: Moderátorka po 10 rokoch opäť v Televíznych novinách!

Marianna Ďurianová (Zdroj: TV Markíza)

V júli sme na Topkách informovali, že Marianna Ďurianová vo verejnoprávnej STVR definitívne končí. Po šiestich rokoch v športovej relácii Góly - Body - Sekundy sa rozhodla pre ďalšiu zmenu vo svojej kariére. Po 10 rokoch prijala ponuku pre návrat do televízie Markíza a dnes si opäť sadla do moderátorského kresla v Televíznych novinách.





(Zdroj: TV Markíza)

Marianna v hlavnej spravodajskej relácii nahradila Zlaticu Puškárovú, ktorá už dlhšie avizovala, že po chorobe sa na obrazovky naplno vracia s vlastným autorským projektom "Zlaté talenty so Zlaticou", v rámci ktorého skúsená novinárka cestuje po celom Slovensku a netradičným spôsobom predstavuje divákom a diváčkam talentovaných ľudí, ktorí si zaslúžia mediálnu pozornosť.



Marianna Ďurianová z Markízy odišla v roku 2014, kedy ju vtedajší riaditeľ JOJ-ky František Borovský zlákal na Kolibu. To sa však neskôr ukázalo ako zlý krok a moderátorka krátko na to v televízii skončila. Návrat pred kamery sa konal až o 4 roky neskôr, kedy prijala ponuku do RTVS, do spomínanej športovej relácie. Tú poslednýkrát odmoderovala 11. augusta.