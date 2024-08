Peter Trník mal SVADBU narýchlo: Nik o ničom nevedel, potom prišiel ŠOK! Zmätok pred sobášom

Peter Trník na Festivale zábavy v Piešťanoch (Zdroj: Ján Zemiar)

Herec Peter Trník bol jedným z mnohých umelcov, ktorí do Piešťan priniesli skvelú zábavu a to na prvom ročníku Festivalu zábavy–Piešťanské zábaly. Herec však v Piešťanoch nie je žiadnym nováčikom. „Ja som z kúpeľov z Trenčianskych Teplíc rodák, takže ja som vlastne konkurenčná záležitosť,“ vtipkuje herec, ktorý na rodné mesto nedá dopustiť, ale... „Trenčianske Teplice sú prenádherné kúpele, napriek tomu ja milujem Piešťany, lebo tu si ľudia viacej vážia taký nejaký kúpeľný honor. Možno aj tým, že tie staré historické budovy sú tak krásne a udržiavané, že človek ostane v takom úžase...“ netají sa svojou láskou ku kúpeľnému mestu herec.

Umelec si Piešťany dokonca zamiloval natoľko, že tu mal so svojou manželkou aj svadbu. Na plánovanie a dlhý zoznam hostí však môžete v hercovom prípade rovno zabudnúť. „Pred štyrmi rokmi, je to taká dosť čerstvá záležitosť a stále na to strašne radi spomíname a bavíme s tým kamarátov, lebo sme absolútne náhodne oslovovali ľudí,“ začína neuveriteľnú príhodu herec, ktorý si svoju manželku vzal veľmi spontánne. Dvojica mala za svedkov manželov z obchodu s dámskymi plavkami a hostina sa niesla v rovnako improvizovanom duchu ako celá svadba. Rodine a blízkym prišlo už len svadobné oznámenie. „Rodina nemala ani potuchy, že toto máme v úmysle. Iba sme poslali potom všetkým našim blízkym fotografiu našich rúk s obrúčkou a tak sme im to dali na vedomie.“

Od svadby dvojice uplynuli štyri roky a stále sú do seba zaľúbení. „Našiel som partnerku, ktorá má v živote možno také isté priority ako ja, keďže pracuje v divadle Aréna u pána Kukuru. Robí tam producentku, je veľmi šikovná, veľmi zdatná, organizuje mi život, za čo som jej nesmierne vďačný. Pre herca je poklad takáto žena doma.“ Trník tak má doma servis, o ktorom môže každý umelec len snívať a je si toho dobre vedomý. Avšak dôvody, pre ktoré mu spomínaný servis jeho polovička zabezpečuje, vás iste pobavia!

