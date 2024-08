Andrea Karnasová v TAJNOSTI študuje: Zarezáva na VYSOKEJ škole! Čo s takým titulom?

Andrea Karnasová (Zdroj: Ján Zemiar)

Herečka Andrea Karnasová nebola iba účinkujúco v jednom z predstavení, ale prišla si vychutnať aj atmosféru, ktorou je mesto povestné. „V prvom rade, pred festivalom som mala Piešťany rada ako mesto. Teším sa, že vznikol tento divadelno–kultúrny pekný letný festival, je to úžasné.“ Napriek tomu, že toto rozhodne nebola jej prvá návšteva Piešťan, usmievavá ryšavka doposiaľ neokúsila žiadnu z kúpeľných procedúr, ktorými je mesto povestné. „Priznám sa, že som tu na procedúre nebola. Stále som si hovorila, že do kúpeľov chodia tí ľudia, ktorí už majú po 60-tke. Keďže tam ešte nie som, tak som sa neodvážila, ale určite by to prospelo aj mne, tak verím, že sa odhodlám a prídem na nejakú procedúru,“ prekvapuje svojimi slovami Karnasová.

Herečka vyzerá priam fantasticky a energie má na rozdávanie. Svedčí o tom aj fakt, že sa rozhodla venovať svoj voľný čas ďalšiemu štúdiu! „Okrem herectva sa venujem už štvrtý rok štúdiu na vysokej škole, na Univerzite Komenského, na filozozickej fakulte na katedre estetiky. Pretože tak ako starí Gréci hovorili o kalokagatii, o kráse ducha a tela, tak som sa rozhodla, že aj ja pôjdem po ich stopách,“ prezrádza „Kárny“ a vo svojich slovách pokračuje. „Ja už som dlhší čas rozmýšľala, že by som išla niečo študovať – buď psychológiu alebo nejaké dejiny umenia, estetiku… A keďže prišla korona, tak som si povedala, že využijem tento čas a prihlásila som sa na vysokú školu.“

Andrea teda rozhodne nezaháľa a po prázdninách ju čaká už posledný rok štúdia. Využila pri ňom skvelú hereckú pamäť? „Pamäť na text je úplne iná ako na štúdijné texty. Nejdú tak ľahko.“ Napriek tomu sa však pýši skvelými štúdijnými úspechmi a vysokou školou prechádza ľavou zadnou. Po rokoch si však zopakovala aj to, čo je to tréma pred skúškou. „Ja som si myslela, že už v mojom veku by som to nemala mať. Ale tým, že to beriem ešte zodpovednejšie ako moji mladší spolužiaci, tak mávam strach alebo taký pocit nervozity, či si to budem všetko pamätať.“ V rozhovore prezradila aj to, či sa vrátila aj k iným školským praktikám a padla reč aj na ťaháky! Dozvedeli sme sa však aj to, na čo ju nahovorili mladší spolužiaci!

Andrea Karnasová v TAJNOSTI študuje: Zarezáva na VYSOKEJ škole! Čo s takým titulom? (Zdroj: NL/TH)