Michal Hudák odhalil zákulisie: Rozpory v nerozlučnej dvojke Hudák a Čeky?!

Michal Hudák s priateľkou Lenkou (Zdroj: Ján Zemiar)

Program jesennej vysielacej sezóny televízie Joj je oficiálne odhalený. Stalo sa tak na párty televízie, ktorá sa vo štvrtok konala v jednom z bratislavských podnikov na nábreží Dunaja. Neodmysliteľnou súčasťou televízie je dlhé roky aj Michal Hudák, ktorého pracovný kalendár praská vo švíkoch. Dnes si však dáva v lete pauzu. „Ja som si dal k 50-tke daký darček, že som si povedal, že v lete nebudem pracovať. Je to možno odvážne a mnohí si povedia – no tak sa nezblázni, ale myslím na seba, svojich blízkych, priateľov, rodinu, príbuzných a chcem tie najkrajšie dni v roku tráviť spolu s nimi. A aj sám so sebou a teraz posledné obdobie ešte aj s Lenočkou. Takže ja v lete veľmi nepracujem.“

Moderátor je už takmer rok šťastný po boku Češky Lenky, s ktorou dorazil aj na párty a trávi s ňou množstvo času. Aj do budúcnosti majú veľa spoločných plánov. „Veľa cestujeme. Máme pomyselný zoznam destinácií, kam by sme sa chceli ešte pozrieť a vieme, že ten život je nejako limitovaný. Nie sme dvadsiatnici, takže si uvedomujeme, že ten čas sa kráti a potrebujeme už skrátka kalkulovať.“

Nejaké pracovné povinnosti ho však predsa len čakajú. Napríklad koncerety s hudobníkom Mariánom Čekovským, ktoré si zamilovala aj Hudákova partnerka Lenka. „To, čo chalani robia, je niečo neskutočné. Je to veľmi uvoľnené, je to neplánované... Ani jednu minútu neviete, čo môže medzi nimi nastať, je to naozaj obrovský zážitok a kto ešte nevidel koncerty Michala a Mariána, tak sa určite choďte pozrieť,“ s nadšením hovorí sympatická blondínka. Za úspechom stojí neuveriteľná schopnosť improvizácie, ktorou disponujú obaja umelci. A slovami nadšenia nešetrí ani samotný moderátor a spevák. „Ani jeden koncert nie je rovnaký, je to freestyle. Ja neviem čo bude nasledovať, dokonca mnohokrát ani Marián netuší, čo bude práve hrať. My ale neklameme a hovoríme ľuďom, že všetko je freestyle,“ dodáva so smiechom Hudák, pre ktorého sú koncerty s Čekym zážitkom. „My sami sa zabavíme a to je mimochodom dôkaz toho, že je to dobré. Keď sa účinkujúci na pódiu bavia, rozhodne sa bude baviť aj publikum. Je to fajn, tešíme sa z toho.“

Michala a Čekyho spája predovšetkým dlhoročné priateľstvo, aj medzi nimi však sem-tam dôjde k treniciam. „Jasné, to patrí k tomu. A sú to veci, ktoré si povedia práve iba tí najbližší priatelia. Mnohokrát sme si na rovinu povedali do tváre veci, ktoré nie sú v poriadku a ten druhý to zakaždým ocenil. A tak to má fungovať,“ nešetri úprimnosťou umelec. A svojej otvorenosti neostal nič dlžný ani v ďalších slovách. To, čo prezradil, prekvapilo aj nás.

Michal Hudák odhalil zákulisie: Rozpory v nerozlučnej dvojke Hudák a Čeky?! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)