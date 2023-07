Bývalú markizáčku NECHUTNE okradli: Prišla o nemalú čiastku!

Sára Adamčíková sa do povedomia širšej verejnosti dostala vďaka účasti na Farme 12. Po šou sa jej život diametrálne zmenil a momentálne vychováva 10-mesačného synčeka Matiasa. Pred pôrodom sa s ňou otec ich dieťatka rozišiel, a tak je na celú domácnosť sama. Pre svojho potomka robí, čo sa dá a aj popri materskej si privyrába.

Pred pár dňami sa ale na sociálnej sieti Instagram podelila s nepríjemným zážitkom. Fitness trénerka sa rozhodla predávať svoje veci cez istú stránku, to však nedopadlo tak, ako si predstavovala. Namiesto zárobku prišla o úspory. „Dnes riešim trestné oznámenie, lebo som sa nechala doslova oj*bať. Prišla som skoro o 800 eur,“ povedala v úvode.

Galéria fotiek () Sára Adamčíková

Zdroj: TV MARKÍZA

V aplikácii, ktorá obsahuje vlastnú virtuálnu peňaženku, klikla na link, kde zadala všetky svoje údaje o karte, pretože si myslela, že sa tak dostane k peniazom od kupujúceho. Sama však priznala, že samotná aplikácia na chybe nie je, len sú na nej podvodníci, ktorí takýmto štýlom ľudí oberajú o nemalé peniaze.

„Už vtedy mi to prišlo divné, keď som otvorila mail a chceli odo mňa údaje od môjho internet bankingu. Naozaj to bolo tak sofistikované, ten postup, všetko bolo také dôveryhodné. Naozaj som si myslela, že toto je ten postup, ako to mám aktivovať,“ priznala. Na stránke čakala, kým sa spracujú všetky jej údaje a potom to prišlo. Toto nechce zažiť snáď nikto!

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram S.A.

„Potom mi prišla SMS-ka od banky, že vo vašom internet bankingu bolo zmenené heslo, zmenený mail, zmenená adresa, všetko...,” opísala. Okamžite kontaktovala infolinku s tým, že to nebola ona. Banky už majú skúsenosti s podvodmi a presne vedia, čo majú v takýchto prípadoch robiť, ale medzitým, ako jej pani na infolinke pomáhala s blokovaním účtu, jej z neho ubudli stovky eur.

Sára sa rozhodla hneď konať, zašla na políciu, kde jej povedali, že ak ju okradli zo zahraničia, tak tie peniaze už nikdy neuvidí, aj keď má všetky údaje o páchateľovi. Brunetku sme sa v tomto prípade rozhodli aj osloviť s otázkou, či jej to spôsobí nejaký škrt cez rozpočet.

„Nevybielili mi celý účet, keďže som to riešila hneď, ako sa to stalo. Ak by som to nechala tak, určite by som mala na účte 0 eur,” povedala pre Topky.sk. Peniaze, o ktoré prišla, chcela využiť na dovolenku. „Keďže som na materskej, tak 800 eur je naozaj veľa. A aj keby som na tej materskej, samozrejme, nebola. Premýšľala som nad dovolenkou, takže už asi teraz premýšľať nebudem. Na dovolenku ideme, ale chcela som ísť k moru,” dodala.

Sára nebola jediná, na jej príspevky reagovalo vyše 300 ľudí, ktorých rovnako ako ju tiež obrali podvodníci o nemalé čiastky. A preto si treba dávať naozaj veľký pozor na internete či v rôznych aplikáciách! Avšak nádej umiera posledná a kráska verí, že sa jej peniaze za pomoci banky vrátia.