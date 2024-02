Jozef Oklamčák zverejnil SVADOBNÚ FOTO: 43 rokov starý záber... Aha, aký bol štramák!

Odborník na ženskú krásu Jozef Oklamčák (Zdroj: Ján Zemiar)

Aj napriek tomu, že Jozef Oklamčák sa venuje súťažiam krásy už 30 rokov a za tento neuveriteľný čas spoznal mnoho nádherných žien. No na tú, ktorú má po svojom boku, nedá dopustiť. Vždy, keď sa s jeho milovanou Ankou objavia v spoločnosti, pôsobia absolútne idylicky a láska z nich doslova srší. No a teraz svoje city vyznal aj verejne.

Na sociálnej sieti zverejnil príspevok, kde svojej polovičke venoval láskyplné slová. Oslávili totiž 43. výročie svadby a ako sa sám Oklamčak vyjadril, to, že si Anku vzal za manželku, považuje za svoje najlepšie životné rozhodnutie. „ 43. výročie manželského sľubu. Priatelia, dnes je 21.2.2024 a pre mňa významný deň. Presne pred 43 rokmi som sa rozhodol, oficiálne spojiť svoj život s touto kráskou. A musím povedať, že to bolo najlepšie rozhodnutie v mojom živote," vyznal sa Jozef.

Počas tohtoročnej oslavy výročia sa dokonca rozhodol zaviesť novú manželskú tradíciu. „A pri tejto príležitosti, som po prvýkrát v mojom živote, niečo sám "navaril". A bola to slepačia polievka, ktorú som nazval polievka"LÁSKY" pre dvoch. Mne osobne veľmi chutila. A tak budem v tom pokračovať," prezradil Oklamčák, ktorý k príspevku pripojil aj retro fotografiu zo svadby s jeho Ankou. Nevesta bola skutočne krásna, no a on... Aha, aký štramák!

