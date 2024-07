Hviezda Markízy tak ako ste ju nevideli: Ukázala PEKÁČ buchiet na bruchu!

Monika Szabó Horváthová (Zdroj: TV Markíza)

Monika Szabó (predtým Horváthová) sa nepýši len dokonalým vzhľadom, ale i top figúrou. Talentovaná herečka, ktorá sa predviedla už v mnohých markizáckych počinoch, sa veruže nemá za čo hanbiť. Aktuálne so svojou rodinou dovolenkuje v Chorvátsku. Ako cieľovú destináciu si vybrali mesto Šibenik. Odtiaľ pridala dychvyrážajúce zábery.

No a nepochválila sa len pekným miestom, ale aj sebou. Veď čo by to bolo dovolenka bez pózovacej fotky. Herečka na Instagrame zdieľala fotku z mora, kde mala na sebe bikini. Monika pod šatami ukrýva doslova pekáč buchiet. Svojim vypracovaným bruchom odrovnala nejedného priaznivca. „Kokos wooow,“ reagovala aj jej herecká kolegyňa Rebeka Gregáňová známa z počinu Nemocnica. Kráska sa prednedávnom podelila, čo stojí za jej top formou. To sa dočítate na ďalšej strane.