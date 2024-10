TOTO sú deti známych Slovákov: Roztomilé dcérky hviezdy Mamy na prenájom a Ego ukázal RODINKU!

Otvorenie zábavného parku. (Zdroj: Ján Zemiar)

Zábavný park je pre deti ako stvorený, pretože ponúka širokú škálu atrakcií a aktivít navrhnutých tak, aby podporovali radosť, zábavu a dobrodružstvo. Je to miesto, kde môžu deti bezpečne preskúmavať svoje fantázie a užívať si svet plný farieb, smiechu a nezabudnuteľných zážitkov. Včera sa konalo práve otvorenie jedného zábavného parku v Petržalke, ktoré vyčarilo úsmev nejednému dieťaťu. Celú akciu moderovali moderátori Mária Zelinová a Roman Juraško. O detské vystúpenie sa postarali sestry Nízlové známe ako duo Twiins.

Na otváračku prišlo množstvo známych tvárí, ktoré do sveta fantázie zobrali i svoje ratolesti. Urobili tak napríklad Dominika Mirgová, ktorej robil spoločnosť synček Peťko, moderátorka Lenka Debnárová dorazila s dcérkou Olíviou a synčekom Danielom a speváčka Suzie Hroncová so synom Riškom. Taktiež nechýbal ani raper Michal Straka alias Ego, ktorý vyvetral celú svoju rodinku. Dcérky Ninka a Sofia si to poriadne užili. No a nemôžeme zabudnúť ani na Michalovu manželku Petru, ktorá vyzerala úchvatne a so svojimi láskami sa zladila.

Otvorenie zábavného parku. Na snímke Ego s manželkou a dcérkami (Zdroj: Ján Zemiar)

S rodinou prišla aj herečka z Mamy na prenájom Monika Szabó. Tá svoje dcérky Melániu a Emíliu často neukazuje, no pri takýchto príležitostiach robia s manželom Dominikom výnimky. Staršiu dcérku Melániu má herečka ešte z predchádzajúceho vzťahu s hereckým kolegom Matejom Marušinom. A mladšiu so spomínaným manželom. Všetky fotografie z otvorenia zábavného parku nájdete v galérii.

Otvorenie zábavného parku. Na snímke Monika Szabó s rodinkou (Zdroj: Ján Zemiar)