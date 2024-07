Mokráňová zverejnila FOTO zo svadby: Aha, TENTO fešák je jej nevlastný brat!

Lucia Mokráňová na 7. kole Let´s Dance (Zdroj: Instagram L.M.)

Lucia Mokráňová má za sebou slávnostný víkend. Konala sa totiž svadba. Nie však jej a jej partnera Martina, ale jej veľmi blízkeho človeka. Na sociálnej sieti Instagram sa sympatická blondínka pochválila fotkami z tejto veľkej udalosti. A pod zábermi aj prezradila, kto sa ženil. Pozadie ich príbehu je doslova ako vystrihnuté z filmu.

„Svadba môjho nevlastného brata. Ťaháme to spolu už viac ako polovicu života a začalo to tak, že sme si ako deti písali dopisy. Po pol roku neskôr sme našich rodičov zoznámili a dali ich dokopy, a stali sa z nás súrodenci,“ napísala k fotkám. „To je proste život, to nenaplánuješ a život to krásne zariadi sám,“ dodala Lucia.

Pozrite, hovorí o tomto sympatickom fešákovi.