Puškárovej NÁVRAT do Televíznych novín: Objaví sa v nich už v sobotu a... TOTO si pripravila!

(Zdroj: Instagram ZP)

Pôjde o pravidelnú reportážnu sériu s názvom „Zlaté talenty so Zlaticou“, v rámci ktorej bude skúsená novinárka cestovať po celom Slovensku a netradičným spôsobom predstavovať divákom a diváčkam talentovaných ľudí, ktorí si zaslúžia mediálnu pozornosť.

V prvej reportáži Zlatica predstaví mladého huslistu Tea Gertlera, ktorý v hre na husliach začínal ako štvorročný, vyhral mnohé medzinárodné súťaže a ktorému prejavili výnimočné uznanie aj zahraničné megahviezdy.

„Teším sa, že práve v Zlatých talentoch sme objavili Tea, ktorý na husliach sprevádza taliansku hviezdu Andreu Bocelliho aj španielskeho velikána Plácida Dominga. Je to fenomenálny a mimoriadne nadaný mladý hudobník, ktorý má len 16 rokov, no vystupuje na javiskách po celej Európe,“ hovorí Zlatica Švajdová Puškárová, pričom dodáva: „Osobne som osem rokov hrala na klavíri a viem, aké náročné je dosiahnuť úspech v hudbe. Síce som bola netalentovaná klaviristka, ale táto skúsenosť mi ukázala, koľko úsilia si vyžaduje hra na hudobný nástroj. O to väčší obdiv mám k nadaným ľuďom, akým je Teo. Nenechajte si preto ujsť premiérovú reportáž a zoznámte sa s týmto - ako hovoria mnohí hudobní odborníci - zázračným dieťaťom.“

„Veľmi nás teší, že sa Zlatica vracia na obrazovky TV Markíza a že bude môcť v Televíznych novinách opäť preukázať svoj nesporný novinársky talent. Veríme, že sa divákom a diváčkam bude jej autorský seriál páčiť a že vďaka nemu spoznáme množstvo zaujímavých talentovaných ľudí, ktorí žijú na Slovensku,“ dodáva Michal Kratochvíl, riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky TV Markíza.

(Zdroj: Tv Markíza)