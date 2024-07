NEDOŽITÉ 85. narodeniny Karla Gotta: Dojímavé slová vdovy Ivany!

Karel Gott s manželkou Ivanou (Zdroj: Facebook K.G.)

PRAHA - Dnes 14. júla by slávny maestro Karel Gott oslávil 85. narodeniny. Pri tejto príležitosti mu vdova Ivana poslala dojemný odkaz do neba.

Karel Gott žije aj 5 rokov po smrti v našich srdciach. Pripomíname si ho denne pesničkami hrajúcimi v rádiách. Maestro tak z tejto planéty nikdy neodíde, vždy bude počuť jeho krásny hlas. Slávny spevák by dnes oslávil 85. narodeniny, no a pri tejto príležitosti mu na fanúšikovskej stránke na sociálnej sieti Facebook venovala vdova Ivana pár srdcervúcich slov.

„Drahý Karel, dnes by sme oslávili Tvoje 85. narodeniny. Hoci už je to päť rokov od Tvojich posledných guľatín, ako by si bol stále s nami... Stále Ťa vnímame v našom domove a v krásnych spomienkach, ktoré nám navždy zostanú v srdciach. Každý deň si pripomíname, akým výnimočným a láskavým človekom si bol, ako si nás dokázal rozosmiať a svojou láskou nás zahrnul aj v tých najťažších chvíľach...“ zverila sa.

„Spomíname na tvoje koncerty, kde si žiaril a rozdával radosť tisícom ľudí. Tvoje modré oči, Tvoj šibalský úsmev, Tvoj nádherný hlas, Tvoja povznášajúca hudba a Tvoja pozitívna energia sú nezabudnuteľné!" pokračovala. „Bol si nielen fenomenálnym umelcom, ale aj milujúcim a láskyplným manželom a otcom. Každý deň si uvedomujem, aké to bolo šťastie, mať Ťa po svojom boku,“ dodala. Karlových priaznivcov ešte požiadala, aby pod statusom zdieľali momenty zo stretnutí s ním, aby si spoločne mohli uctiť jeho pamiatku.

„V roku 1977 som chodila do 9. triedy a cestou do školy v malej uličke pri Tylovom divadle stojí Karel Gott a pózuje fotografovi. Poprosila som ho o fotografiu. Žiadnu pri sebe nemal. Tak som vytiahla zošit z hudobnej výchovy a on sa mi tam s úsmevom podpísal a zaželal mi veľa šťastia v živote. Bol naozaj milý, kvôli mne povedal fotografovi "chvíľu strpenia" a venoval sa mi. Bola som jeho veľká fanúšička a po tomto stretnutí úplne najväčšia," podelila sa o svoj zážitok jedna z mnohých. Ivana tiež zverejnila video, na ktorom Karel hovorí: „Rok 1939, to sa rodili krásni ľudia, to je známe. Ja k tomu ročníku patrím, ale moja krása… no ja som to musel doháňať niečím iným. Tak som sa učil trochu spievať, no a tým som to vykompenzoval."