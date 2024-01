Slováček OBCHODUJE so zosnulým Gottom (†80): Vraj sa mu ZJAVIL a povedal TOTO!

(Zdroj: ČT)

PRAHA - Sú to už viac ako štyri roky, odkedy nás opustil najväčší spevák celého Česko-Slovenska. 19. októbra 2019 navždy odišiel legendárny Karel Gott (†80), umelec, ktorý sa zapísal do histórie populárnej hudby ako nenahraditeľný velikán. A obrovskú stopu zanechal aj v srdciach tisícok fanúšikov, blízkych a kolegov. Jedným z nich je aj muzikant Felix Slováček (80), ktorému sa vraj teraz zosnulý Maestro zjavil počas spánku...

Český denník Aha.cz informoval o tom, že Felix mal "debatu" so zosnulým Karlom Gottom. Celá situácia sa vraj udiala počas toho, kým spal. Karel Gott bol vraj uvelebený v kresle a popíjal obľúbenú whisky. Legendárny spevák údajne svojmu kamarátovi odporučil, aby už neváhal a vrhol sa na koncert v O2 aréne, ktorá je miestom, ktoré dokážu vypredať len tie najväčšie mená hudobného biznisu.

(Zdroj: Jan Zemiar)

„Karol za mnou v noci takto ešte nikdy neprišiel. Bolo to úplné zjavenie,“ vysvetlil Slováček, ktorý Gotta sprevádzal takmer 50 rokov. „Ja som ale nikdy nemal, na rozdiel od Karla, nejaké veľké ambície, nieto ešte na O2 arénu. Nie som si so sebou až zas tak veľmi istý,“ povedal úprimne. Zjavenie Gotta a jeho slová o veľkolepom koncerte mu však predsa len zasadili "chrobáka do hlavy".

Felix priznáva, že nad koncertom v O2 aréne teraz skutočne premýšľa. „Áno, bolo by to veľmi fajn. A rád by som, aby tam so mnou vystúpili všetci moji drahí kolegovia, deti. Rád by som tam venoval blok Karlovi a tým tak uzavrel celú našu slávnu éru. Veď som posledný mohykán,“ vyjadril sa Slováček, ktorý v minulosti s Gottom úzko spolupracoval.

Karel Gott a Felix Slováček (Zdroj: Tv Nova)

A to v jednom zoskupení - spoločne s dnes už zosnulými Karlom Svobodom a Jřím a Ladislavom Štaidlovcami. „Kvôli nim chcem tú arénu dať," dodal Felix,z čoho je zrejmé, že v blízkej budúcnosti od neho môžeme očakávať skutočne veľkolepý koncert, prostredníctvom ktorého vzdá hold svojim niekdajším kolegom a priateľom.

Felix Slováček (Zdroj: profimedia.sk)