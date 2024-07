Dara Rolins sa ukázala v plavkách: HEJTEROM vytrela zrak TOP postavou!

Speváčka Dara Rolins (Zdroj: Ján Zemiar)

Vo februári tohto roku uniklo video z kliniky krásy, kde sa dala Dara Rolins upraviť. Plastický chirurg z Talianska, ktorého speváčka navštívila s vidinou vylepšiť sa, zverejnil zábery na sociálnu sieť bez jej vedomia. Lekár na svojom profile zverejnil video, kde ukazuje na Darinu tvár a hovorí o faceliftingu, liftingu krku či spomínanej operácii viečok.

„Rovnako, ako pred dvoma rokmi mal istý doktor potrebu zdieľať so svetom úpravu môjho nosa, tak aj tentokrát sa našiel ďalší, ktorý sa chcel pochváliť zákrokom a že má už seba "Darinku",“ reagovala sklamaná Dara, ktorá vtedy počínanie plastického chirurga nazvala podpásovkou. V tom čase sa Dara stiahla do úzadia a svojim fanúšikom, ale i hejterom sa predviedla až v máji. No a za svoj výzor schytala od niektorých ľudí naozaj nemilé komentáre. Kritiky na svoju osobu si vypočula až až, no nezlomilo ju to. Ba naopak... Popová diva hovorila, že ju potešil každý milý komentár, ale zároveň nechápe potrebu ľudí prezentovať svoj negatívny postoj k estetickej chirurgi.

Aktuálne zverejnila fotografie z dovolenkovej destinácie Formentera v Španielsku. Na záberoch zapózovala v luxusných bikinách a hejterom doslova vytrela zrak svojou tip-top postavou. „V 50-ke mať takúto postavu je zázrak,“ okomentovala istá žena. „Tak to čumím, zatiaľ žiadny negatívny komentár. Dara má postavičku, že by jej 20-ky mohli závidieť. Je to krásna ženská,“ napísala zase ďalšia. „Vydreté telo, vydretá sláva. Dara oddychuj, užívaj v zdraví,“ odkázala iná fanúšička.