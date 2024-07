Dcéra Dary Rolins sa OTRÁVILA alkoholom: Laura NEDÝCHALA... Zachraňoval ju otec

Dara Rolins s dcérou (Zdroj: Instagram D.R.)

Laura Homolová je dcéra slovenskej speváčky Dary Rolins a hudobníka Matěja Homolu. Verejnosti je dobre známa aj vďaka spoločnému vystupovaniu na verejnosti s jej maminou. Lola, tak ako ju familiárne volajú, najnovšie v rozhovore pre český portál novinky.cz priznala, že sa otrávila alkoholom.

Interview viedla spolu so svojím otcom a ten bol sám svedkom tohto incidentu. „Raz som bola niekde o tretej hodine ráno a otrávila som sa alkoholom,“ prezradila na seba tínedžerka, ktorá by ale pritom ešte dva roky piť vôbec nemala. „Otec pre mňa prišiel, to bolo naposledy, čo som pila, a otec to pochopil,“ vysvetlila.

S otcom majú skvelý vzťah a namiesto toho, aby ju pokarhal, zobral celú situáciu s nadhľadom. „To bolo vtipné. O druhej ráno za mnou prišlo do postele niekoľko tínedžerov a mrmlali mi: ‚Pane Homolo, Laura nedýcha.' Ja som sa zbalil a išiel som na chatu, taká klasika – mladí mali žúr,“ opísal hudobník. „Videl som tú situáciu pred 30 rokmi z opačnej strany. Nebol dôvod ju trestať, ona mala opicu, vytrestala sa sama,“ dodal s tým, že je rád, že sa vie občas zabaviť.

„Veľa detí sedí doma na počítači. Som rád, keď deti majú žúrky a robia to, čo sme robili my,“ zdôraznil s tým, že aj on sám bol v Lolinom veku poriadny rebel. „Zanedbával som školu, toto Laura určite nemá po mne. Študuje celkom prestížne anglické gymnázium a vedie si dobre,“ prezradil.