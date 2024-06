Už má toho DOSŤ: Dara Rolins po kritike od sledovateľov… Vulgárnych dem*ntov VYMAZALA!

(Zdroj: Ján Zemiar)

Začiatkom februára sa prevalilo, že Dara Rolins podstúpila lifting tváre a krku a operáciu viečok. Informáciu vypustil do sveta samotný plastický chirurg z Talianska, čo speváčku vytočilo. Okamžite sa totiž na ňu totiž zvalila lavína negatívnych komentárov. Sledovatelia sa zhodovali v tom, že sa na seba už vôbec nepodobá.

Podľa mnohých sa zákrok nepodaril a s vylepšeniami to preháňa. „Estetický zákrok sa očividne nepodaril. Čo je moc, to už je príliš,“ znel jeden z názorov, či: „Pardón, ale vyzeráte hrozne.“ Takéto komentáre na svoju osobu Dara číta prakticky od februára, hoci niekoľkokrát zdôrazňovala, že jej aktuálny výzor ešte nie je výsledný.

No a aby toho nebolo málo, aktuálne sa do nej komentujúci pustili za fotky, ktoré odfotila na železničných koľajniciach. „Nič v zlom, ale fotiť sa na koľajniciach... Ešte v zákrute,“ znel jeden z mnohých názorov. „Dara, použite najprv mozog, teraz je také množstvo mladých, čo idú oproti vlaku a vy ako známa osobnosť sem švihnete takú debilnú fotku,“ pridal sa ďalší. Podobných komentárov však bolo viac a oveľa vulgárnejších.

Slovenská hviezda sa preto rozhodla urobiť poriadky. „Včera v aute som si vás čítala a z mojej obývačky (Instagramu) odstránila pár vulgárnych dem*ntov, nech si pohonia ego niekde inde. Myslela som, že "vás" to už prestalo baviť,“ vyjadrila sa Dara s tým, že to nie je o tom, že by vyžadovala bezbrehý obdiv, ale obyčajný ľudský rešpekt. „Neroním slzy, že sa niekomu nepáčim, na to serepes. Štve ma tá potreba urážať. Ženy nakladajú ženám. Mamy mamám...“ dodala speváčka.