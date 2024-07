Prípravy na Rytmusov megakoncert vrcholia: Predstavil ĎALŠIU HVIEZDU... Bez nej by to nebolo ono!

(Zdroj: Jan Zemiar)

Ďalšou výraznou osobnosťou z hudobných hostí bude aj obľúbená RnB speváčka Tina, ktorá s Rytmusom vytvorila jeden z najväčších hitov domácej scény s názvom Príbeh. “Keď tam nedáš túto skladbu, tak ťa zažalujú,” konštatovala Tina s úsmevom na tvári vo vtipnom videu, ktoré Rytmus odprezentoval fanúšikom na sociálnych sieťach.

Ich hudobné spojenie pritom narazilo na začiatku na jeden malý háčik. „Bola to naša prvá pesnička s Tinou. Vtedy som s ňou dlho nechcel robiť, pretože robila songy s viacerými interpretmi. Povedal som jej, keď chce robiť so mnou, tak musí robiť len so mnou. Čo je mi samozrejme dnes už trápne, keď si na to spomeniem (úsmev). Chcel som vytvoriť niečo exkluzívne, len naše. Chcel som dosiahnuť to, aby sme boli nedotknuteľní,“ konštatoval Rytmus v jednom z videí, v ktorom prezradil detaily z pozadia vzniku skladby, ktorá má na Youtube viac ako 4-milióny vzhliadnutí.

Melódiu do nej skomponoval Tomi Popovič, Rytmus napísal text a Tina v skladbe dokonca ronila skutočné slzy. Aj to je mix, ktorý sa stal bezprostredne po vydaní v roku 2009 najhranejším rádio-hitom na Slovensku. Ďalšou mega-úspešnou skladbou z produkcie tejto dvojice v spojení s Egom je song Všetko má svoj koniec. Ten dokonca prelomil hranice 20-miliónov vzhliadnutí.

Držiteľka niekoľkých ocenení Aurel, víťazka ankety Speváčka roka v rokoch 2011 a 2012 sa dlhodobo udržala na najvyšších miestach česko-slovenských rebríčkov s viacerými hitmi vrátane Si sám, Viem že povieš áno, Stačí tak málo, Sexxxy. Jej osobnosť, zjav a najmä hlas učaroval miliónom fanúšikov.