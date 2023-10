Markizácka kráska skončila v NEMOCNICI: PODCENILA to...Obrovské BOLESTI, partner ju musel NOSIŤ aj na WC!

(Zdroj: Intagram N.L.)

BRATISLAVA - So zlými správami o hospitalizácii sa v poslednom období roztrhlo vrece. Zdravotným komplikáciám sa, žiaľ, nevyhla ani ďalšia známa osobnosť. Reč je o bývalej farmárke a finalistke Miss Natálii Lopašovskej, ktorej zdravotný stav sa zhoršil natoľko, že ju museli hospitalizovať...

Natálii sa v poslednom období veľmi nedarí. V júli sme na Topkách informovala o tom, že svojich fanúšikov vystrašila záberom z nemocničného lôžka. „Pracovný výlet dopadol nečakane, ale žijem,” ohlásila sa z dolnokubínskej nemocnice. „Vďakabohu za prilbu, asi by som tu nebola,” napísala vtedy k svojmu príspevku a pre Topky.sk potom prezradila, že spadla z bicykla a hlavu si udrela rovno o kameň.

A teraz je hospitalizovaná opäť, o čom taktiež informovala prostredníctvom sociálnej siete Instagram, z ktorej na nejaký čas zmizla. A teraz je jasné, prečo tomu tak bolo. „Z obyčajnej horúčky (ako som si myslela), zimnice, bolesti brucha a úplnej bezvládnosti, som skončila na pohotovosti. Mala som ísť skôr, pretože som svoje telo nechala parádne vytrápiť," napísala Natália a dodala, že teraz bude musieť niekoľko dní stráviť v nemocnici pod dohľadom lekárov.

„Poležím si tu pár dní, aby som sa dala dokopy. Skončila som so zápalom obličiek a tie bolesti sú neskutočné," ozrejmila pôvabná brunetka, ktorej bol v najhorších chvíľach oporou jej milujúci partner. Natáliin stav bol totiž taký zlý, že sama nezvládla ísť ani na toaletu alebo do sprchy.

„Tento chlap je najúžasnejší. Dva dni som sa ani z postele nevedela postaviť. Mala som vysoké horúčky. A on ma nosil na wc, do sprchy, aby sme zrazili vysokú teplotu," napísala k záberu, kde so zničeným výrazom v tvári objíma svojho priateľa. Natálii prajeme skoré udzravenie a aby sa jej čo najrýchlejšie polepšilo.

