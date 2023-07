Exfarmárka skončila v NEMOCNICI: Vážna NEHODA… Nebyť TOHTO, už nežije!

Natália Lopašovská v roku 2020 hviezdila v súťaži Miss Slovensko. Neskôr sa ukázala na Farme 13, kde si našla aj svoju lásku. Do oka jej padol farmár Miroslav Debnár alias Mesut, ktorý celú súťaž nakoniec aj vyhral. Po dvoch rokoch však išli od seba.

Natália si teraz užíva slobodný život, rada cestuje a fotografie z rôznych miest pridáva aj na sociálne siete. No aktuálne svojich fanúšikov vystrašila záberom z lôžka. „Pracovný výlet dopadol nečakane, ale žijem,” ohlásila sa z dolnokubínskej nemocnice. „Vďakabohu za prilbu, asi by som tu nebola,” napísala k svojmu príspevku.

Galéria fotiek () Natália Lopašovská

Zdroj: Ján Zemiar

My sme sa s Natáliou skontaktovali, aby nám prezradila, čo sa jej vlastne stalo. „Bola som na bicykli a padla som hlavou priamo na kameň s tvárou cez otvor na prilbe. Napriek tomu, že som mala na sebe poriadnu prilbu, skončila som v nemocnici s úrazom hlavy. Ponaučila som sa, že v prípade úrazu hlavy je dôležité nezanedbávať návštevu lekára hneď! Ja sama nemám veľké povrchové zranenie, len pár odrenín. Hneď po páde som sa otriasla a pokračovala v jazde ďalej, ale ťažkosti prišli večer – intenzívne bolesti hlavy, celého tela, krvácanie z nosa a podobne,” priznala pre Topky.sk.

„Okamžite nato mi bola privolaná rýchla zdravotná pomoc, ktorá ma previezla na pohotovosť v Dolnom Kubíne. Zdá sa, že všetko je na dobrej ceste, aj keď na začiatku to bolo dosť dramatické. Po prvých vyšetreniach to vyzeralo na seriózny úraz hlavy, čo vystrašilo nielen mňa, ale aj blízkych. Po prvej noci na nemocničnom lôžku a vďaka starostlivosti lekárov už ďalšie vyšetrenie CT preukazovalo zlepšenie. Nechcem to zľahčovať, ale verím že do konca týždňa budem doma,“ pokračovala.

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram N.L.

Úraz jej zmenil plány na časť leta. „Svoje leto som mala začať festivalom a následne cestovaním karavanom po viacerých krajinách, ale čaká ma pokojový režim niekoľko týždňov. Som vďačná, ako to všetko dopadlo a že sa nič vážnejšie nepotvrdilo. Chcem vám všetkým odkázať, aby ste si dávali na seba pozor a nepreceňovali svoje schopnosti. Bezpečnosť by mala byť vždy na prvom mieste, a to nielen pri športe. Užívajte si leto!“ odkázala všetkým.

Na pobyte v nemocnici napriek všetkému našla aj čosi pozitívne. „Raňajky do postele a v pozadí v telke hrá Kredenc. Na tento full servis si ľahko človek zvykne,” zavtipkovala. Natálii prajeme skoré uzdravenie!