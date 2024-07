Legendárny Modus má NOVÚ SPEVÁČKU: Je ňou známa slovenská moderátorka!

(Zdroj: Facebook Modus)

BRATISLAVA - Modus patrí k najlegendárnejším slovenským kapelám. V roku 1967 ju založil Jano Baláž a za roky pôsobenia sa v nej vystriedali také hviezdne mená ako Miro Žbirka, Janko Lehotský, Eva Kostolányiová či Marika Gombitová. No a aktuálne má Modus opäť novú speváčku... Je ňou známa slovenská moderátorka!

Modus je aktívny od roku 1967 a hoci od jeho vzniku uplynulo už neuveriteľných 57 rokov, legendárna bratislavská kapela koncertuje dodnes. Jej zoskupenie sa však rokmi výrazne menilo. Pôvodne v nej hrali Tomáš Berka, Ján Baláž, J. Kratochvíla, Peter Krutek, Tomáš "Bery" Psota, Ľubo Stankovský, Gabriel Wertlen a Miro Žbirka.

Z týchto členov v nej však aktuálne hrá už iba Jano Baláž. No a postupne si k sebe pribral nových, mladších kolegov. Juraj Zaujec hrá na gitare, Pavol Bartovic na klávesách... A aktuálne sa Modus pochválil aj novými ženskými posilami v tíme. Na bicích hrá len 17-ročná víťazka šou Česko Slovensko má talent Nikoleta Šurinová.

No a zmena je aj na poste speváka - na koncertoch sa fanúšikom so svojím spevom predstavuje známa moderátorka Martina Comisso, ktorú Slováci mohli v minulosti počúvať z éteru rádií ako Jemné, Viva, Okey či RTI. Aktuálne tmavovláska pôsobí ako redaktorka pre reláciu Showbiz televízie TA3. No a okrem toho, ako spieva s legendárnou kapelou Modus.