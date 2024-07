ZRUŠENÝ koncert Bagárovej v O2 aréne: Mareš prezradil, KOĽKO lístkov sa predalo... Uff, BIEDA!

(Zdroj: TV Markíza)

Keď Monika Bagárová v máji oznámila, že koncert v O2 aréne sa ruší, okamžite sa začalo šuškať, že dôvodom je malý záujem. „Toto rozhodnutie som urobila z mnohých dôvodov, ktoré sú pre mňa zásadné, a myslím, že bude stačiť, keď poviem, že aj ja som človek, ktorý má city, je zraniteľný a v neposlednom rade chce byť sám sebou. Všetko, čo robím, robím s radosťou a snažím sa ju predávať ďalej. Bohužiaľ ale z môjho vysnívaného koncertu sa mi radosť začala vytrácať, až úplne zmizla,“ napísala vtedy na Instagram.

V tom čase sa začali šíriť informácie, že na Bagárovej koncert sa predalo len 700 lístkov. Celková koncertná kapacita O2 arény je pritom 18 tisíc miest. Včera speváčka oslávila svoje 30. narodeniny a pri tejto príležitosti jej zablahoželal aj Leoš Mareš, ktorý koncert v spomínanej sále organizoval. A rozhodol sa vyjsť s celou pravdou von. Prezradil teda aj skutočný počet lístkov, ktoré sa na pripravovanú šou Bagárovej predalo.

„Niekde som čítal, že si vraj predala tých vstupeniek do O2 arény 700. To je samozrejme klamstvo a nezmysel. Predala si ich 3400, čo nie je vôbec málo. Keby sme to robili vo Fórume Karlín, tak máš vypredané. To rozhodnutie bola moja chyba. Ospravedlňujem sa ti,“ uviedol Mareš a pridal video zo SuperStar, v ktorom Monikin spev hodnotil maestro Karel Gott. A zareagovala aj samotná Bagárová.

„Leoš, ja ti ďakujem za túto možnosť, za tú dôveru, ktorú si vo mne mal viac, než ja sama v sebe. Bola to cesta plná krásnych chvíľ, ale aj tých ťažkých a ja som nesmierne vďačná. Celý tím, ktorí si pre mňa vytvoril úžasných ľudí, profesionálov. Si profík. Pre mňa obrovská skúsenosť a motivácia makať na sebe omnoho, omnoho viac. Bolo mi cťou a potešením. Nemáš sa za čo ospravedlňovať, vzdala som to ja. Cesta do O2 arény nie je o tom ju vypredať, je to omnoho viac. A to beriem ako svoje zlyhanie. Máš úžasnú ženu, jej nadhľad, jej slová ma jednoducho udržali nad vodou,“ vyjadrila sa speváčka.