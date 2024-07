Andy Kraus s manželkou Jankou na módnej prehliadke Lýdie Eckhardt (Zdroj: Ján Zemiar)

Andy Kraus bol prvýkrát v živote na módnej prehliadke, a to na pozvanie Lýdie Eckhardt, s ktorou sa priatelí najmä jeho manželka. Málokto si ale pamätá, že aj Andy svojho času predvádzal na móle. „Je to obdobie VŠMU, tak okolo dvadsiatky keď som mal, ani neviem, ako som sa k tomu dostal…“, spomína humorista a producent. Pohyboval sa medzi modelkami, čo bol podľa neho úžasný život a nádherné časy. „Samé krásne baby okolo vás… Kedysi modelky museli byť naozaj krásne a chlapi tak isto museli byť namakaní, hlavne keď sa plavky fotia, tak tam musíte mať vysekané bruško…“ Žeby bol práve toto problém, pre ktorý tak rýchlo s modelingom skončil?

Každopádne aj keď má Andy rád pekné veci, na módu si príliš nepotrpí:priznáva Andy, ktorý si všíma módu na iných, hlavne na ženách. Páči sa mu, keď je žena oblečená trendovo.

Aj on však veľmi dobre pozná ženskú vetu – nemám čo na seba. „Beriem to s humorom a akceptujem, že každá žena, keď niekam ide, tak nechce ísť v tom istom“, hovorí Andy s tým, že veľa vecí v skriniach mu neprekáža, ak to nie je ZBYTOČNE veľa. Na nákupy chodieva aj Andy: „Moja manželka mi hovorí, že veľmi rada chodieva so mnou nakupovať“, chváli sa s tým, že jeho trpezlivosť má predsalen určité hranice. Aj keď manželku sprevádza a radí jej, chce to mať rýchlo za sebou. Vypočujte si jeho návod, ako nakupovať s manželkou... so cťou.

Andy Kraus o svojej kariére v modelingu a prečo s ňou rýchlo sekol: Komplexy z tela? (Zdroj: NL/TH)