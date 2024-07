Ženské rozmary herečky Haydu: Karin, nie je TOTO už príliš?!

(Zdroj: Instagram K.H.)

Herečka Karin Haydu patrí k ženám, ktoré sa o seba príkladne starajú. Dbá na zdravú životosprávu, pohyb je u nej na dennom poriadku a výsledok skutočne stojí za to! Vie sa však aj odmeniť a rada sa rozmaznáva: „ Asi si doprajem všetkého, samozrejme primerane, či už je to kozmetika, oblečenie, topánky, kabelky... ale to sú také ženské rozmary a ja nepoznám ženu, ktorá by si toto nešla“, prezrádza s úsmevom herečka, ktorá sa netají tým, že sa sem-tam aj poriadne buchne po vrecku. „Miniem dosť peňazí na seba, ale mňa ešte viac teší obdaruvávať svojich blízkych, hlavne keď sa trafím do darčeku a niekoho prekvapím“, hovorí Karin a zároveň odhalila svoje nákupné tajomstvo.

Ona sama má však ešte jednu úchylku pri nakupovaní, a tou sú okuliare. Karin je totiž sama tvárou jedného z najväčších eshopov s optikou, ktorý už má svoju kamennú predajňu aj na Slovensku. A práve tam je pravidelným hosťom. „Chodievam sem veľmi často, lebo stále pribúdajú nové a nové okuliare, modely, takže ja to chodím okukávať.“ A vyzerá to tak, že svoju rolu ambasádorky berie Karin skutočne vážne. „Radia sa so mnou, keď pridám na sociálnu sieť nejakú fotku s okuliarmi, pýtajú sa ma, aký to je model, či je vhodný pre takú a onakú tvár, ale myslím, že to každý už vie, aký tvar okuliarov mu sekne, je to veľmi individuálne.“ Sexi herečka tak dokazuje, že poradiť s výberom nie je pre ňu problém, kto však pomáha jej samotnej? A dozvedeli sme sa, že herečka sa vie skvelo vynájsť!

Karin Haydu - Al (Zdroj: NL/TH)