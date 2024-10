Div, že pilota nevykotilo: Marešova manželka PRINÚTILA pristáť helikoptéru... Neuveríte PREČO!

Leoš Mareš (Zdroj: Instagram LM)

LAS VEGAS - Leoš Mareš (48) a jeho manželka Monika (43) si dopriali dovolenku bez dcérky Alex (2). Odcestovali za veľkú mláku - konkrétne do Las Vegas. Dlho sa však v meste hriechu nezdržali... Helikoptérou si to namierili na "tajné miesto" v Utahu. No než tam doleteli, pani Marešová sa postarala o hotovú komédiu. Prinútila totiž vrtuľník v polovici letu pristáť. Neuveríte prečo!

Leoš Mareš a jeho manželka Monika si dopriali čas pre seba. Dvojročnú dcérku Alex nechali u babky a spoločne sa vydali sa dobrodružstvom do USA. Ich prvé cesty viedli do Las Vegas, no cieľom ich cesty neboli rulety ani automaty... Na letisku totiž ich cesta pokračovala. Prenajali si helikoptéru a nechali sa "zaviesť" na tajné miesto uprosted Utahu.

Autom je vzdialené približne 5 hodín cesty, no letecky je podstatne rýchlejšie. Napriek tomu Monika cestu nezvládla a hoci nechcela, musela pilota požiadať, aby v polovici cesty pristál. „Toto je asi najlepšie video, ktoré som kedy natočil,“ napísal k záberom Mareš, ktorý sa o tento bizár musel podeliť so svojimi sledovateľmi na sociálnej sieti Instagram.

(Zdroj: Instagram LM)

„Letíme a Monike sa chce čúrať. No letíme samozrejme ďalej a Monike sa chce už veľmi čúrať. Ako veľmi, veľmi čúrať, ak mi rozumiete? Tak sa pýtam pilota "Can we land?" (Môžeme pristáť, pozn. red.) a on "Of course, we can land, It's helicopter" (Samozrejme, že môžeme, je to helikoptéra, pozn. red.) A zvyšok je už história,“ dodal moderátor.

A pilot skutočne pristál uprostred ničoho, Monika utekala za jeden z mála kerov široko ďaleko a urobila, čo musela. Potom už všetci opäť nastúpili na palubu a pokračovali v ceste. Na tento zážitok však určite budú ešte dlho spomínať - ako Marešovci, tak samotný pilot.