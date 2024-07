DRÁMA na festivale v Karlovych Varoch: KOLABS známej Češky na módnej prehliadke!

(Zdroj: Profimedia)

V piatok u našich západných susedov odštartoval už 58. ročník Medzinárodného filmového festivalu Karlove Vary. V kúpeľnom meste sa tak zišli tie najväčšie celebrity Česka, aby si vychutnali nielen slávnostné premiéry, ale aj sprievodný program. Jednym z nich bola módna prehliadka návrhárky Beaty Rajskej. V ten deň však bolo neznesiteľné teplo.

(Zdroj: Profimedia)

A práve na to doplatila jedna z predvádzajúcich modeliek. Konkrétne išlo o dcéru známej českej moderátorky a herečky Ivy Kubelkovej, Natáliu Jiráskovú. 19-ročnej kráske prišlo nevoľno priamo na móle pred zrakmi hostí, no nedala nič najavo. Keď sa však vrátila do zákulisia, skolabovala. Len čo zišla z móla, zložila sa k zemi.

„Natálka má nízky tlak a urobilo sa jej hrozne zle. Skolabovala, potom vracala, bolo jej strašne,“ prezradila portálu Super.cz jej kolegyňa. „Akonáhle sa dala dokopy, pokračovala v predvádzaní záverečných modelov. Je to hrdinka a obrovský profík. Bolo jej hrozne, no napriek tomu prácu dokončila,“ dodala spomínaná žena.

Natálie Jirásková a Adam Mišík na módnej prehliadke Beaty Rajskej v Karlovych Varoch (Zdroj: Profimedia)