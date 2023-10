ŠKANDÁL markizáckej hviezdičky: OPUSTILA kvôli nemu rodinu!

Sabrina Holotová (Zdroj: Instagram S.H./Ján Zemiar/Tv Markíza)

Pred pár týždňami sa vila Casa Amor v markizáckej šou Love Island naplnila tromi novými dievčatami. Medzi nimi sa nachádzala aj mladučká Sabrina Holotová, ktorej sa, žiaľ, spriaznenú dušu nepodarilo nájsť, a tak musela ostrov lásky opustiť. Po tom, čo sa ukázala na obrazovkách, sa sociálne siete zaplnili naozaj šokujúcimi informáciami.

Komentujúci tvrdili, že hnedovláska počúrala bezdomovca. Sabrina najnovšie prijala pozvanie do obľúbenej relácie rádia Viva s názvom K-FUN, kde objasnila, ako to celé vlastne bolo. Počas súťaže Miss Universe, kde Sabrina bojovala o korunku, sa s tromi súperkami vybrali do mesta.

(Zdroj: TV Markíza)

„Išli sme mestom a boli sme aj trošku opité, lebo sme sa zabávali a boli sme s babami spolu. A išli sme hore cez Michalskú bránu a ja hovorím, že baby, mne sa chce strašne šťať, počkáte ma chvíľu prosím? A išla som na verejnosť sa vyšťať za taký múr,“ opisovala. Keď už mala ísť na vec, v tom si všimla, že je spolu s ňou za stĺpom aj bezdomovec.

„Mne sa strašne chcelo šťať, tak hovorím, že baby, mne je to jedno, ja sa vyštím nad neho teda, to bol taký kopček. A na neho to proste stieklo,“ pokračovala s tým, že si muž bez domova musel utrieť oko. Každá z jej troch kolegýň na túto situáciu zareagovala inak, jedna si ju dokonca kvôli tomu zablokovala na sociálnych sieťach a ukončila s ňou kontakt. Jednať sa malo o Paulínu, ktorá si aktuálne tiež hľadá lásku v Love Islande.

(Zdroj: Instagram S.H.)

O celej situácii sa dozvedela aj riaditeľka súťaže Silvia Lakatošová, ktorá mladej kráske musela oznámiť správu, ktorú nečakala. „Po asi týždni sme išli na finálové rozhodnutie, postup do top 12. A tam som postúpila teda aj ja, aj ona, tá Paula, čo sa na mňa tak nahnevala. Oslávili sme to, lebo som postúpila, to som sa tešila, aj celá moja rodina, boli na mňa konečne hrdí," rozpovedala sa.

„No a potom sme išli domov, s tou šerpou. No a ja som teda sedela vo vlaku. A zrazu mi volala Lakatošová a ona mi povedala, že tak rozhodli sme sa aj s celým štábom, že ťa diskvalifikujeme z Miss Universe a ja som sa v tom momente skoro dos*ala," priznala. Od hanby sa nedokázala pozrieť ani na vlastnú rodinu.

(Zdroj: Instagram S.H.)

Priznala sa im, čo sa vlastne stalo a odišla z domu preč na 3 mesiace. „Jediné, prečo ma to s*alo bola moja rodina. Ja som im to musela povedať. Priznala som sa s tým, lebo rada mám čisté svedomie a povedala som im, že ako to bolo. Ja som to zobrala tak, že som na 3 mesiace odišla z domu, lebo ja som sa im nechcela pozerať do tváre s tým, že sa toto stalo," dodala na záver.