NOČNÁ MORA u Heleny Vondráčkovej: Pod posteľou mala... Uff, museli zasahovať HASIČI!

Helena Vondráčková (Zdroj: TASR/Dano Veselský)

Mnoho známych tvárí podľahlo relaxu na hausbótoch, a to najmä v týchto horúčavách. Na svoj luxusný dom na vode dlhý 17 metrov a široký 5 metrov nedá dopustiť ani česká diva Helena Vondráčková. No je otázne, či tomu tak bude aj po zážitku zo štvrtkového rána. V kuchyni totiž objavila polmetrového hada, ktorý si to mieril k posteli, na ktorej spali ľudia.

Všetko nasvedčovalo tomu, že išlo o jedovatú vretenicu. Speváčka preto okamžite zalarmovala hasičov. „Máme tu kamarátov, ktorí si hada všimli, ako sa plazí kuchyňou. Okamžite sme všetci boli v pohotovosti, hlavne teda naša fenka Jessie,“ opísala Blesku Vondráčková. „Ona sa potom odplazila pod sedačku, takže som zavolala hasičov, ktorí nám prišli pomôcť,“ dodala.

Pomoc dorazila do pár minút. A odštartovala záchranná akcia. „Muslei sme tú sedačku rozobrať, aby sa k nej dostali. Mali svoje nástroje, ktorými ju po niekoľkých minútach dostali do vedra, ktoré prekryli igelitom. No a potom ju pustili do prírody. Ešte teraz sa klepem pri pomyslení, čo sa mohlo stať,“ doplnila česká diva a na diaľku ešte raz poďakovala hasičom.

Helena Vondráčková na oslavách MDŽ (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Vretenica na Slovensku

Na našom území sa vyskytuje vretenica severná, ktorá je aj našim jediným jedovatým hadom. Jej jed je zložením a účinkom podobný jedu štrkáča a je pre človeka vysoko toxický. Hoci väčšina vreteníc nemá dostatok jedu na to, aby mohla výrazne ublížiť dospelému a zdravému človeku, boli zaznamenané prípady samíc, ktoré ho mali dostatok aj na usmrtenie človeka.

Uhryznutie vretenicou je charakteristické dvomi bodkami vzdialenými cca 1 cm od seba. Nie každé uhryznutie končí zanesením jedu do rany, no ak k tomu príde, príznakmi sú opuch, bolesť hlavy, nevoľnosť, zvracanie, zrýchlený dych, pokles krvného tlaku, až bezvedomie. K pohryznutému treba okamžite volať zdravotnú pomoc a uviesť ho do stabilizovanej polohy.

Nikdy sa však nesnažte jed dostať z rany svojpomocne, či už vytláčaním, vysávaním či vypaľovaním. Neprikladajte ani ľad, nepoužívajte škrtidlá a neužívajte kávu, alkohol ani lieky proti bolesti.

(Zdroj: TASR)