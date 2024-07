Erika Judínyová a Štefan Skrúcaný (Zdroj: Ján Zemiar)

Štefan Skrúcaný a Erika Judínyová si svoje „áno“ povedali v úplnej tajnosti v apríli 2015. Po piatich rokoch sa im v máji narodila dcérka Ella a krátko na to prišlo rozhodnutie, že sa pustia do výstavby rodinného domu. Ella tak získala nielen novú luxusnú izbičku, ale aj záhradu, kde sa môže poriadne vyšantiť. Hru si už však nejaký čas neužíva len s rodičmi, ale aj s rovesníkmi v škôlke, kde sa podľa všetkého skvelo adaptovala: „Má kamarátky a je veľmi kompatibilná s kolektívom... Ella sa už aj pýtala, či by jej kamarátky zo škôlky mohli prísť k nám, takže sa náš kolektív rozrastie“, prezrádza s úsmevom Skrúcaný a pokračuje: „Ona je veľmi komunikatívna, len má také jemné zábrany. Ona najskôr musí spoznať ľudí, keď nepozná, tak je veľmi opatrná. A keď už pozná, tak sa tým ľuďom otvorí a je priam až ukecaná, ale teda má to taký postupný mód, čo je dobre“, prezrádza Skrúcaný, ktorý opatrnosť svojej dcérky považuje v dnešnej dobe za plus.

S blížiacimi sa prázdninami sme však boli zvedaví aj na to, aké má rodinka plány. Samozrejme, budú to aj dni v škôlke a medzi kamarátmi, ale rodinku čakajú aj spoločné dni pri mori. „My zvykneme riešiť dovolenky na poslednú chvíľu, najmä kvôli pracovným termínom, ale snažíme sa byť každý rok v Taliansku. Radi by sme šli aspoň na týždeň do hotela a potom do Chorvátska na nejaký privát. Zvykneme to striedať, že jedna dovolenka je taká, kde oddychujeme a starajú sa o nás a na druhej sme interaktívni s domácimi“, vyratúva rodinné plány herec. V rozhovore však prezradil okrem iného aj to, prečo majú obavy chodiť s Ellou na dovolenky lietadlom.

Skrúcaného idylický život s malou dcérkou: Po kom zdedila takúto povahu?! Herec žiari šťastím (Zdroj: NL/Ján Zemiar)