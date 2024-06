Vačková sa ukázala v plavkách: TOTO telo má doma jej TAJOMNÝ frajer!

Zuzana Vačková s frajerom (Zdroj: Instagram Z.V.)

KORFU - Zuzana Vačková momentálne dovolenkuje na gréckom ostrove. No a čo by to bola dovolenka bez fotiek v plavkách. Aha, toto telo má doma jej utajovaný chlap!

Herečka Zuzana Vačková si užíva chvíle oddychu na gréckom ostrove Korfu. Slnečné lúče, nádherné pláže a morský vzduch... No a nie je tam sama! Spoločnosť jej robí jej tajomný frajer, ktorého identitu doposiaľ nezverejnila.

„Tieto dni vyzerajú tak, že izba, pláž, pláž, pláž, izba. Pláž, pláž, pláž, izba... tak som už potrebovala oddych,“ zverila sa na sociálnej sieti. No a umelkyňa sa neostýchala a na Instagram zverejnila aj fotografie v plavkách. V marci tiež priznala, že začala chudnúť, no a teraz predviedla svoju figúru. Vystriedala hneď niekoľko druhov, či už bikini alebo celé plavky. No a Zuzana vyzerá naozaj šťastne, veď pozrite!

Vačková priznala nového chlapca tento rok na Valentína, no má ho od zimy. Prednedávnom pre Topky.sk o ňom prezradila o čosi viac. „Tak vieš ako je to s tou láskou, je taká krehká, tak netreba ju vyplašiť. Býva kúsok odo mňa, stretávali sme sa v jednom obchode a tiež má mačku ako ja, takže máme spoločné témy... Trávime spolu veľmi veľa času," povedala. To však nebolo všetko, čo na túto tému povedala. Čím ju nový priateľ zaujal, čo plánujú do budúcna a či žijú v spoločnej domácnosti, sa už dozviete z videa.

