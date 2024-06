Zuzana Vačková (Zdroj: Ján Zemiar)

PIEŠŤANY - Zuzka Vačková patrí k ženám, ktoré svojim výzorom pôsobia, ako by zastavili čas. Usmievavá blondínka vyzerá aj po päťdesiatke fantasticky a figúru by jej mohli závidieť aj mladšie ročníky.

Zuzka Vačková na otvorení výstavy Alfonsa Muchu v Piešťanoch priam žiarila. Ako sme zistili, je za tým však čosi viac ako perfektná starostlivosť či dobrý krém. Zuzka je totiž už nejaký čas opäť zaláskovaná a hoci si nový vzťah stráži, predsalen nám prezradila viac: “Mám priateľa už od zimy, ale vieš ako to je s láskou, je taká krehká, netreba ju vyplašiť“, dodáva herečka. Zdá sa, že nový vzťah má na ňu viac ako dobrý vplyv: „Ono to celé pramení zvnútra a ja si myslím a je to aj moje životné krédo, že keď je človek spokojný vo vnútri, to, ako vyzerá a žiari je odkazom toho, čo nosí v sebe“.





Zuzka sa však netají ani tým, že za perfektný vzhľad vďačí aj šikovným rukám lekárov, jedným dychom však dodáva, že ju za to sem-tam odsúdia aj jej vlastné kamarátkya sklamanie neskrýva ani z reakcií na operáciu speváčky Dary Rolins:V rozhovore prezradila aj to, kam by bola vo svojch vylepšeniach ešte schopná zájsť.

Zuzka Vačková otvorene o plastických operáciách: Prekvapivé priznanie a podpora pre známu speváčku! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)