Hazard, prostitútky a hrubosť! Jackie Chan rozhadzoval vo veľkom, tvrdý postoj k synovi: Nenechá mu nič

Jackie Chan

Jackie Chan je známy čínsky majster bojového umenia, herec, producent, komik, kaskadér, akrobat, akčná hviezda i spevák.

Jackie Chan, vlastným menom Chan Kong-sang (v preklade znamená narodený v Hong- Kongu) - sa narodil 7. apríla 1954 v Hongkongu. Otec Charles a matka Lee-Lee pracovali na francúzskej ambasáde ako kuchár a gazdiná. Keď mal Jackie šesť rokov, odsťahovali sa do Austrálie a o rok neskôr svojho syna zapísali do internátnej školy Chinese Opera Research Institute (Čínska dramatická akadémia), čo bola škola pre hercov pekingskej opery. Štúdium trvalo 10 rokov. Svoj herecký debut si odbil ešte na akadémii vo svojich ôsmich rokoch, v kantonskom filme Seven Little Valiant Fighters: Big and Little Wong Tin Bar. Žiaci školy sa venovali akrobacii, bojovému umeniu, tancu, spevu a herectvu. Postupne však operné rozprávanie dávnych legiend bolo vytlačené príchodom filmu do Číny. Krátko po absolvovaní akadémie sa začal Jackie presadzovať vo filmovom priemysle ako kaskadér a komparzista v kung-fu filmoch. Niekoľkokrát si zahral vo vedľajšej úlohe vo filmoch s Brucom Lee.

Núdzovo odišiel za svojimi rodičmi do Austrálie, kde pracoval v reštaurácii a na stavenisku, odkiaľ vzišlo jeho umelecké meno. Robotník zo stavby menom Jack mal problémy s vyslovovaním jeho mena Kong-sang a začal mu preto hovoriť Jackie (malý Jack). Odvtedy mu nikto inak nepovedal a meno Jackie mu zostalo.

Mladý Jackie Chan (Zdroj: Androidporta)

Ale osud zamiešal karty a Jackie dostal pozvánku vrátiť sa do Hongkongu, aby hral hlavnú úlohu vo filme New Fist of Fury. Bolo to v roku 1976 a Jackie mal vtedy 21 rokov. Neskôr pri nakrúcaní začal prispievať svojimi vlastnými nápadmi a stal sa tak hviezdou. Skvele skĺbil humor s bojovým umením. Jeho prvým veľkým úspechom sa stal film Had v tieni orla. Nasledoval Opitý bojovník a Jackieho prvý režisérsky počin Odvážna hyena. Všetky tieto filmy zožali obrovský úspech a v Ázii sa stal Jackie slávnym. Prišla na rad Amerika, ale tam úspech prišiel až po 10 rokoch po opätovnom návrate a filme Rachot v Bronxe. Nasledovali filmy Križovatka smrti a Vtedy na východe, ktoré ho katapultovali medzi hollywoodsku špičku.

Okrem filmu je Jackie Chan známy hlavne ako spevák. Hongkong ho radí dokonca medzi muzikantskú špičku. Na svojom konte má 20 albumov, z ktorých desiatky piesní znejú ako soundtracky v jeho filmoch.

Jackie Chan (Zdroj: SITA)

Vďaka sláve si Chan mohol kúpiť a zažiť čokoľvek. Vo svojej autobiografii Never Grow Up (Nikdy nedospieť) píše o tom, že mu nerobilo problém utratiť pol milióna dolárov v hotovosti:Jeho nadobudnutá sláva však so sebou niesla i temnú stránku.uvádza v knihe.

Jackie tiež priznáva, že v mladosti býval veľmi agresívny a choval sa ako hlupák. Bol vraj hrubý nielen k ženám, ale raz hodil svojho syna Jayceea cez celú izbu. Chlapec bol vtedy batoľa a našťastie sa mu nič nestalo. Dodal, že to okamžite ľutoval a prisahal, že už nikdy nič také neurobí. „Svoje sľuby beriem vážne, držím slovo. Už nikdy som ho nehodil, ani som ho neudrel,“ napísal Chan. „Nebol som dobrý manžel ani dobrý otec,“ dodal v knihe Chan.

Jackie Chan dostal čestného oskara. (Zdroj: SITA/AP)

Taktiež opisuje, ako to mal so ženami.vyjadril sa Chan. Jackie sa oženil vo veku 28 rokov v roku 1982. Jeho manželkou sa stala kolegyňa Joan Lin, ktorú stretol pri práci na Taiwane. Je o rok staršia ako on. Mladí ľudia sa na prvý pohľad zamilovali. Manželka mu porodila syna, ktorý sa volá Chang Zumin, ale teraz je známy ako spevák pod pseudonymom Jaycee. Niekedy ho je možné vidieť aj vo filmoch.

O desaťročie neskôr v roku 1999, dlho po tom, čo si vzal za manželku taiwanskú herečku Joan Lin, vyšlo najavo, že Chan počas romániku s hongkongskou herečkou a bývalou kráľovnou krásy Elaine Ng splodil dcéru Ettu. V knihe Chan opisuje, ako sa cítil previnilo a ako pri ňom Lin stála. „Je to veľmi silná žena. V mnohých ohľadoch silnejšia ako ja,“ napísal. Podľa neho nadviazal milenecký vzťah hlúpou náhodou, ktorú neskôr ľutoval. Rád by všetko napravil, ale bohužiaľ ľudia nevedia cestovať v čase. „Keď sa objavili správy o afére, ktorú som mal a ktorá vyústila do dieťaťa, mediálne šialenstvo bolo ako výbuch bomby,“ napísal. „Chcel som zavolať Joan, ale nevedel som, čo povedať. Nedokázal by som to vysvetliť. Nebola to chyba, ktorú by som mohol napraviť len tým, že poviem 'Prepáčte'.“

A Joan mu odpustila aj prostitútky a pravidelný hazard v kasíne. Nezodpovedné utrácanie peňazí a veľká hotovosť vždy pri sebe pramenila z toho, že vyrastal v chudobe a od siedmich rokov bez rodičov. Možno aj preto bol vždy veľmi štedrý k priateľom. Rozdával im extravagantné darčeky, hodinky, autá, kožené bundy či kartóny luxusného vína. „Mával som okolo seba spústy ľudí a každé jedlo som konzumoval s bandou. Pred rokmi som len za jedlo pre ostatných utratil dva milióny dolárov ročne,“ uvideol v knihe akčný hrdina.

Medzi posledné aktivity Jackieho patrí obchod s nehnuteľnosťami, rozšírenie sietí reštaurácií a nová kolekcia pánskeho oblečenia, rozbehol ázijskú variantu rýchleho občerstvenia Planet Hollywood, ktorou je Star East v Šanghaji. Objavil sa ako hlavná postava počítačovej hry a animovaného seriálu Jackie Chan Adventures.

Jaycee Chan, syna Jackieho Chana (Zdroj: SITA)

Zároveň sa radí k najštedrejším umelcom prispievajúcim na charitu. Čo sa týka jeho nemalého majetku, plánuje ho celý prenechať charite. Svojmu synovi nechce nechať žiadne dedičstvo.Za jeho tvrdým postojom je možno aj to, že napriek všetkému finančnému zázemiu sa Jaycee nedokázal presadiť. Ukazuje sa predovšetkým nákladným životným štýlom, neúspechmi pri filme, finančnými problémami a navyše aj problémami so zákonom kvôli drogám.