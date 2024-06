Absolútne ZÚFALSTVO v AZ-kvíze: TRAPAS SuperStaristu a hviezdy seriálu Iveta... Nevedeli NIČ!

(Zdroj: Česká televize)

Vedomostná šou AZ-kvíz Českej televízie pravidelne prináša okrem častí so súťažiacimi z bežného ľudu, aj špeciálne epizódy, kde si svoj um merajú celebrity. Naposledy sa proti sebe postavili Ben Cristovao a Leoš Mareš, ktorý sa prebojoval do finále. A hneď po nich sa v semifinále stretli Jan a Marsell Bendigovci.

Dvojica si však pred kamerami vyrobila poriadny trapas. Nielen, že nevynikali, čo sa vedomostí týka, ale zjavne nepochopili ani samotný zmysel hry. Bratia si totiž vyberali čísla z pyramídy, ako sa im zachcelo, bez logickej postupnosti. „Iba Honzo, iba taký detail. Ide nám o to, aby sa spojili tri strany toho hracieho pola. Zatiaľ vyhráva čierny,“ zahlásil moderátor Aleš Zbořil.

Práve v súvislosti s bratmi Bendigovcami, ktorí sa hlásia k rómskej komunite, prišla mnohým táto hláška nevhodná a označili ju za rasizmus. Samotný spevák v nej však nevidel nič zlé. „Mňa tá hláška pobavila. Bola v danej situácii fakt trfná a zábavná. Nebudem predsa z každej vtipnej vety robiť nevhodnú narážku,“ vyjadril sa pre eXtra.cz Jan Bendig, podľa ktorého je Zbořil legenda, ktorá robí svoju prácu výborne. A ako reagoval na svoj výkon v šou? Vraj zafungovala tréma.

„Keď ste v tom legendárnom štúdiu, počujete tú legendárnu zvučku a oproti vám stojí Aleš Zbořil, v zákulisí vás pozoruje Leoš Mareš, tak chytíte trému, aj keď nechcete,“ obhajoval sa. A potom šokoval slovami, že duel úmyselne prehral. „Leoša považujem sa veľmi vzdelaného človeka, ktorý má prehľad. On s Benom svoj diel natáčal prvý. No a ako ja, tak aj Marsell sme nechceli ísť do duelu s ním. Keď vyhral, bolo jasno. Takže priznávam, že som občas neodpovedal tak, ako som chcel. Tušil som, že by ma mal Leoš vo finále ako jednohubku,“ dodal Jan.

