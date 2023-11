Vilo Rozboril o Siedmom nebi: ODMIETAM si to pripúšťať… Nie je ťažké o tom rozprávať, ŤAŽKÉ JE ŽIŤ TO!

(Zdroj: Tv Joj)

BRATISLAVA - Je to už neuveriteľných 15 rokov, odkedy Vilo Rozboril vďaka svojim reláciám pomáha tým, ktorí to najviac potrebujú. Počas tohto obdobia sa stretol so stovkami ľudí. Tých spája jedna zásadná vec - smutné osudy, s ktorými si sami nevedia pomôcť. Ako to všetko zvláda?