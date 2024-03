TAJOMSTVO Hilmerovej v Dunaji: TÝMTO Vilma šokovala ľudí!

Monika Hilmerová v seriáli Dunaj, k vašim službám (Zdroj: TV Markíza)

Vilma Rusnáková - tak znie meno postavy, ktorú stvárňuje herečka Monika Hilmerová. Rolu vedúcej módneho oddelenia a sestričky, ktorá zachraňuje ľudské životy, hrá excelentne. Svojimi výkonmi ohúrila nejedného fanúšika markizáckeho seriálu. Ale všimli ste si tento detail? Wau!

Blondínka najnovšie na svojom profile na Instagrame zverejnila video, kde poodhaľuje zákulisie Dunaja. „Dunaj, k vašim službám. Výroba Vilmy,“ znel popis k videu, ktoré jasne ukazuje, že Monika nosí v dobovom počine parochňu. Keď to uvideli jej fanúšikovia, ostali doslova v šoku. „Čooo? Ja že sú to vaše vlasy,“ reagovala prekvapene istá žena. „Ty tam máš parochňu? No teda! Vôbec to nevidno,“ napísala udivene ďalšia. Takýchto komentárov v podobnom duchu sa nachádza pod herečkiným príspevkom naozaj veľa. Mnohí z jej priaznivcov ale nechápu, prečo parochňu vôbec musí nosiť, keďže aj jej prirodzené vlasy sú blond a v rovnakej dĺžke.

„Teším sa, že ste parochňu predtým nerozoznali, lebo to je dôkaz ako je tá parochňa dokonalo upravená, takže klobúk dole umeleckej maskérke Kataríne Horskej. Navyše má presne môj farebný odtieň a dnes už mám svoje vlasy skoro rovnako dlhé ako vidíte v Dunaji. Parochňu mám z dôvodu, že keď sa začal natáčať Dunaj, mala som ešte príliš krátke vlasy na taký dobový účes. Navyše parochňa mi dáva slobodu natáčať zároveň český seriál Odznak Vysočina, kde hrám kapitánku na vraždách, kde sa zas hodí keď mám kratši strih. Takže zároveň môžem točiť v rôznej vizáži v rôznych projektoch, a to ma navyše veľmi baví,“ vysvetlila. Tak čo, všimli ste si, že nosí Monika v úlohe Vilmy parochňu?