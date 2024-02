Juraj Bača (Zdroj: Ján Zemiar)

„My sme takí nováčikovia. Paťka je prvýkrát v Let's dance, ja som tiež prvýkrát v niečom takomto, kde sa tancuje... Sme takí, že ešte vôbec nevieme, ako budeme reagovať na to, že tancujeme pred ľuďmi," začal na úvod herec, keď sme sa pýtali, či sú spoločne s jeho partnerkou pripravení postaviť sa na parket. „Ale plánujeme si to hlavne užiť a ukázať čo najviac, takže sa na to tešíme," doplnila Patrícia.

Pôvabná plavovláska nám prezradila, že Juraja už predtým evidovala a radí sa medzi jeho fanúšikov. „Bola som veľmi milo prekvapená, lebo myslím, že Juraja pozná každá generácia. Nielen mladí ľudia," polichotila mu, na čo fešný herec s úsmevom dodal, že Patrícia sa ním musela "uspokojiť" a myslí si, že každá tanečnica chcela do páru dostať šéfkuchára Martina Nováka.

Juraj Bača (Zdroj: Ján Zemiar)

„Juraj je na seba príliš kritický. Priznávam, že začiatky boli dosť ťažké, no vždy, keď má svoj čas, tak je to super. Takže myslím, že by sa mal trošku pochváliť," dodala charizmatická tanečnica. Nuž ale, keďže Juraj je skutočne skromný a pokorný umelec, so samochválou mu to veľmi nejde. Dokonca na seba aj čo-to nabonzoval.

Herec hovorí, že konečne musí vyvrátiť obrovský mýtus, ktorý si o ňom "všetci mysleli". A pravdou je úplný opak. O čo ide sa dozviete v našom rozhovore, kde prišla reč aj na tréningy a dozvedeli sme sa viac o nehodách, z ktorých vznikli Patríciine modriny!

Juraj Bača vyvrátil obrovský HOAX: TOTO si o ňom všetci mysleli... Je to úplne inak! (Zdroj: Ján Zemiar )