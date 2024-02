Slovenský herec tvorí pár s temperamentnou RAKETOU: Kvôli nemu začala robiť TOTO!

Jakub Jablonský (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Na veľkolepej tlačovej konferencii k Let's dance nechýbal ani herec Jakub Jablonský. Ten si v šou zatancuje po boku temperamentnej Elišky Lenčešovej, no a vyzerá to tak, že táto dvojica si skutočne "sadla". Medzi Jakubom a jeho plavovlasou tanečnou partnerkou to doslova srší pozitívnou energiou a je zjavné, že si medzi sebou vybudovali priateľstvo. Eliška dokonca začala robiť jednu zásadnú vec!

Je zjavné, že Eliška a Jakub sa už nevedia dočkať, kedy sa konečne postavia na tanečný parket. „Ideme to tam dať. Ale osobne mám veľký rešpekt a zodpovednosť. Ale, samozrejme aj sa teším. Som plný očakávaní," povedal pre Topky.sk Jablonský, ktorý vraj svojej tanečnej partnerke takmer každý deň píše, že "to tam idú ukázať".

Keď sme sa sexi blondínky spýtali, či by mohla na Jakuba niečo nabonzovať, prekvapila nás. „Ja by som aj chcela niečo zlé nabonzovať, ale nedá sa to teraz. Pretože som dostala taký poklad, že si to len užívam. Trénujeme, snažím sa dať do neho všetko, čo dokážem, čo sa dá a čo on dokáže nasať a zobrať. Čiže veľmi dobre," povedala nám Eliška, ktorá priznala, že napriek tomu, že je Jakub mimoriadne talentovaný, nejakým tým malým nehodám v podobe pošliapaných nôh sa predsa len nevyhli.

Tento sympatický pár je podľa všetkého pripravený doslovať potrhať parket. „Ja mám rád výzvy. A dúfam, že neprestanú v živote prichádzať, lebo potom to bude nuda. Takže toto je jedna z ďalších výziev a som pripravený naplno urobiť všetko, čo bude treba," hovorí herec, z ktorého cítiť, že sa so svojou tanečnou partnerkou absolútne zohral. Dôkazom toho je aj ich vtipné doberanie sa či interný humor. A Eliška kvôli dokonca nemu urobila niečo, čo ju predtým vôbec nezaujímalo. Viac sa už dozviete v našom rozhovore nižšie.

