Trpké PRIZNANIE exmarkizáčky: Takmer sa UDUSILA... AU, to znie hrozivo!

Johana Fabišíková (Zdroj: Voyo)

Johana Fabišíková účinkovala v druhej sérii markizáckej šou Survivor. Síce sa jej vyhrať nepodarilo, no medzi divákmi bola veľmi obľúbenou. Už zajtra začína spomínaný boj. Na opustenom ostrove sa tentokrát objaví napríklad aj Ráchel Karnížová. No a blondínka si zaspomínala na svoj minuloročny pobyt v džungli, ktorý vôbec nebol ľahký.

„Do hry som nastúpila s horúčkou, plným nosom a bola som hotová z toho, že som si musela smrkať nos len v mori,“ priznala v úvode. Tam to však vôbec nekončilo. „Počas príchodu na prvý súboj o odmenu odletel z člnu nešťastnou náhodou dekel a trafil ma rovno do spodnej čeluste,“ pokračovala s tým, že jej súperi stlmili nálet. Ak by to nespravili, zrejme by mala vážne poranenú tvár.

V jedeň deň ju dokonca musel ratovať aj zdravotník. „Dusila som sa kusom suchého kokosu, ktorý sa mi zasekol v krku a pokiaľ by pohotový zdravotník nezakročil Heimlichovým manévrom, tak neviem ako by to dopadlo,“ prezradila. A kokosy sa jej stali osudnými. „Pri hľadaní kokosov ma doštípali divé osy a rany sa mi tak zapálili, že mi ostali jazvy dodnes,“ dodala na záver. Au...

Johana Fabišíková (Zdroj: TV Markíza)