Nešťastný ÚRAZ krásnej markizáčky: Po svadbe SPADLA zo schodov… Od lekárov si vypočula zlé správy!

Johana Fabišíková sa do povedomia širšej verejnosti dostala vďaka najdrsnejšej šou Survivor. Tam sa jej spočiatku darilo, ale do finále to, žiaľ, nedotiahla. Momentálne si blondínka užíva všetky vymoženosti modernej doby a trávi čas so svojím priateľom, hokejistom Máriom Lunterom.

Cez víkend boli zaľúbenci pozvaní na svadbu blízkym priateľom, a to hokejovému reprezentantovi Róbertovi Lantošimu a jeho partnerke Anete. Po obrade prišiel všetkým zaspievať aj raper Majk Spirit. O dobrú náladu a o zážitok bolo teda patrične postarané.

Galéria fotiek () Johanka s priateľom

Zdroj: Instagram J.F.

Avšak Johanka si zo svadby aj jeden oveľa nepríjemnejší. Na druhý deň sa totiž nešťastne zranila. „V nedeľu ráno som zakopla na schodoch,” prezradila nám s tým, že v jednej ruke držala výslužku a druhou sa snažila stlmiť pád. „Narazila som si silno ruku a odtrhla komplet necht od nechtového lôžka. Takže mi drží tak na 10%,“ pokračovala. Myslela si, že bolesť po pár dňoch prejde, no opak bol pravdou.

S priateľom sa teda rozhodli v stredu večer zájsť na pohotovosť. „Včera už bola bodavá bolesť v prste na nevydržanie a ja som sa rozhodla ísť so zraneným prstom na röntgen. Prst mi veľmi opuchol, nedalo sa s ním hýbať a každý dotyk alebo náraz bol veľmi bolestivý,“ prezradila nám.

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram J.F.

A lekári pre ňu pozitívne správy veruže nemali. „Zistili, že mám puklinu v hornom článku a čaká ma gyps alebo sadra. Parádny doplnok na leto. Každopádne, nič život ohrozujúce, ale príjemné ani trošku,“ dodala pre Topky.sk. Johane prajeme skoré zotavenie!

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram J.F.