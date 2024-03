Vlasatý Radek zo Survivoru "hviezdil" v americkom Talente: Simon Cowel sa HANBIL aj za neho!

Radek Polomík (Zdroj: Youtube)

LOS ANGELES - Radek Polomík (38) aktuálne hviezdi v markizáckej šou Survivor. Do šou sa však zaradil až o deň neskôr ako žolík a doplnil kmeň Titánov. Kedysi sa však snažil presláviť inak. Prihlásil sa do slávnej šou America's Got Talent. Simon Cowel sa hanbil aj za neho!