Hviezda Dunaja Dubayová: FOTO Vyzliekla sa pred kamerami... Ukázala NAHÉ PRSIA!

Petra Dubayová (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Z televíznych obrazoviek vtedy ešte známa nebola, no obsadili ju do jednej z hlavných postáv filmu Sviňa. Jej úloha si vyžadovala aj vyzliecť sa pred kamerami. Petra Dubayová (25) ukázala nahé prsia!

Petru Dubayovú môžete poznať zo seriálu Dunaj, k vašim službám, kde stvárňuje speváčku Evu. V seriáli sa zaplietla aj s Walterom Klausom (Jánom Koleníkom). Aktuálne zažiari v ďalšom markizáckom projekte, a to v Let's Dance.

V roku 2020, keď ešte nebola známa z televíznych obrazoviek, Petru obsadili do snímky s názvom Sviňa. Dráma predstavuje mafiu i vplyvných mužov v politike, ktorí vyhľadávajú potešenie u neplnoletých dievčat z resocializačného centra.

„Zdrogované dievčatá sa stávajú hračkami vplyvných mužov z mafie i najvyšších miest politike. Vo veľkom biznise sa tu točia peniaze, vydieranie je len iný spôsob obchodu. A moc je ten najlepší spôsob, ako chrániť svojich ľudí pred políciou a súdmi. Ak máš moc, môžeš všetko. V tejto krajine sa niektorí budú mať dobre. Malebnú krajinku kdesi pod horami ovládajú vysokopostavení zločinci, ľudia prepojení politikou, mafiou, ale aj s políciou, súdmi a veľkými kšeftami. Závislá tínedžerka zmizne z resocializačného centra, no nikomu nechýba. O nútenom sexe a drogách chce povedať na polícii, ale pošlú ju preč. Vyhľadá novinára, ktorý sa pustí do rozplietania neuveriteľnej chobotnice zločinu, mafie, vydierania. Talentovaný politik sa stane Predsedom a ovládne celú krajinu, pretože kto má moc, má pod palcom aj políciu aj štátne obchody. Z malého veksláka sa stáva veľký vydierač, ktorý s ľuďmi narába ako so šachovými figúrkami. Lenže môže pravda prežiť, medzi ľuďmi, ktorým ide o prachy a moc? Alebo sa Boh peňazí neštíti ani vraždiť?" uvádza CinemArt SK.

Brunetka si zahrala jednu z dôležitých postáv, a to spomínanú sexuálne zneužívanú a týranú dievčinu z resocializačného centra. A tejto úlohy sa zhostila naozaj bravúrne! Vyžadovala si však aj to, že sa aktuálna hviezda seriálu Dunaj, musela pred kamerami vyzliecť. V jednej zo scén sa tak ukázala hore bez. Zábery nahej herečky nájdete v galérii vyššie.

(Zdroj: Jan Zemiar)