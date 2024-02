Eva z Dunaja mieri do Let´s Dance: Takto som na tom s tancom!

Petra Dubayová (Zdroj: Ján Zemiar )

Diváci ju registrujú najmä vďaka dobovému seriálu Dunaj, k vašim službám, no už onedlho herečka Petra Dubayová zavíta aj na tanečný parket markizáckej šou Let's Dance. My sme brunetku pred pár dňami stretli na veľkolepej premiére filmu Vojna policajtov, kde si takisto zahrala.

Hoci jej rola v zmienenom slovenskom filme od režiséra Rudolfa Biermanna bola menšia, no ako sama priznala, bola to pre ňu veľká výzva. „Moja postava je tam naozaj síce len veľmi malú chvíľu, ale to ako dopadne je naozaj dosť nepríjemné a teda počas natáčania to aj nepríjemné bolo. Bolo to naozaj drastické,“ skonštatovala na úvod Petra. V našom rozhovore nám prezradila aj čo-to o spomínanom Let's Dance.

„To je výzva z úplne iného súdku. Teším sa veľmi, budem to brať tak, že je to zase niečo nové, čo som v takejto veľkosti nerobila nikdy,“ poznamenala Petra a následne sme chceli od nej vedieť, ako by sa v tanci ohodnotila, ak by sedela v porote.

„To je hrozne ťažké, lebo ako kedy a v akom tanci,“ začala diplomaticky herečka, ale potom nabrala odvahu a povedala aj konkrétne známky. „No čo sa týka spoločenských, tak tam by som normálne začala tak z kraja, tak na tej dvojke, možno trojke a budem dúfať, že sa to posunie vyššie,“ prezradila Petra pre Topky.sk. Viac o jej prípravách, sa môžete dozvedieť z nášho rozhovoru vyššie. Tak čo, tešíte sa na to, ako to roztočí?